Encina, finanzas: "Jamás te fíes del borrador de la Renta, puede tener errores o estar desactualizado; hay que revisar deducciones de vivienda, coches o rentas inferiores a 18.276 €"

Varias personas en una oficina de la Agencia TributariaEUROPA PRESS07/4/2016

Con la Campaña de la Renta ya en marcha nos surge la ya habitual duda de si en esta ocasión nos saldrá a pagar o a devolver. Aunque la Agencia Tributaria facilita un borrador para agilizar el trámite, los expertos recomiendan prudencia y una revisión exhaustiva para evitar sorpresas desagradables.

Por qué no hay que fiarse del borrador

El borrador de la declaración es un documento preliminar que Hacienda elabora con los datos fiscales de cada contribuyente.

Sin embargo, no debe considerarse un trámite automático ni infalible, pues sirve solo como base para la declaración final.

Para quienes deseen conocer de antemano el resultado de su declaración, la Agencia Tributaria ofrece el simulador 'Renta Web Open Simulador', que permite realizar pruebas incluso con datos ficticios sin que queden registrados.

En este sentido, la experta en finanzas Laura Encina ha lanzado una clara advertencia y recomienda afrontar la campaña de la renta, que ya están en marcha, con calma y atención.

En este sentido, Encina aconseja "jamás hay que fiarse del borrador de la declaración", ya que puede contener errores o información desactualizada. Confirmarlo sin una revisión previa puede llevar a perder deducciones o a incurrir en fallos que deriven en pagos indebidos o sanciones.

Europa Press Gráfico con fechas oficiales de la Renta 2026. Se acerca uno de los momentos económicos más relevantes para los contribuyentes: la cita anual con Hacienda.

Jamás hay que fiarse del borrador de la declaración" Laura Encina Experta en finanzas

Tres revisiones imprescindibles

La experta en finanzas aconseja, en primer lugar, comprobar que todos los ingresos percibidos figuren correctamente, incluyendo subsidios, ayudas, alquileres, ventas, dividendos o ingresos por actividades no principales.

Después, recomienda revisar las posibles deducciones, tanto estatales (rehabilitación de viviendas, compra de vehículos eléctricos) como las autonómicas, que pueden incluir gastos de gimnasio o veterinario, según la comunidad, hasta las aplicables a rentas inferiores a 18.276 euros.

Por último, resulta fundamental verificar que los datos personales y familiares estén actualizados antes de presentar la declaración definitiva.

Cuestiones como la dirección, el estado civil o el número de cuenta bancaria son determinantes para el resultado final y para evitar posibles contratiempos con la administración.

EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS Una persona cumplimenta la declaración de la Renta

Fechas, novedades y otras claves de la campaña

Están obligados a presentar la declaración los contribuyentes con rentas del trabajo superiores a 22.000 euros de un solo pagador o de 15.876 euros si proceden de dos o más pagadores. También deben hacerlo todos los trabajadores autónomos y los titulares del ingreso mínimo vital.

La campaña ha arrancado el pasado 8 de abril para la presentación por internet y se extenderá hasta el 30 de junio.

La asistencia telefónica se iniciará el 6 de mayo y la presencial, el 1 de junio, en ambos casos con cita previa.

aumentar la retención

Tener dos pagadores no implica pagar más, pero sí suele provocar que la declaración salga a pagar porque las retenciones se aplican de forma independiente.

Para evitarlo, el contribuyente puede solicitar a su empresa un aumento del porcentaje de retención para adecuarlo a sus ingresos reales.

Una de las novedades de esta campaña es que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) quedará prácticamente exento de IRPF.

Además, se ha creado una deducción para rentas de hasta 18.276 euros. En el ámbito del alquiler, el sector critica la alta carga fiscal. "Los alquileres protegidos son excesivamente caros por la sobrecarga de impuestos", ha afirmado Donato Muñoz, consejero delegado de Cevasa.

Existen también deducciones relevantes por seguros de vida vinculados a hipotecas anteriores a 2013 o planes de ahorro, así como para autónomos, que pueden reducir la factura fiscal.

Para acceder al borrador, se puede usar Cl@ve Móvil o DNI electrónico. También es posible obtener un número de referencia con el DNI y el dato de la casilla 505 de la declaración anterior.