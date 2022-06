Se encarece un poco más el petróleo, mientras duda la Bolsa en el día grande del Banco Central Europeo

La Bolsa ha entrado en la sesión del jueves con suaves pérdidas. El índice Ibex 35 se deja un 0,2 por ciento tras las primera operaciones del día, hasta 8.820 puntos. Muy desiguales hoy las empresas gasistas. Sube Enagas y baja ligeramente Naturgy, tras el aumento de las tensiones en las relaciones entre España y Argelia, el mayor suministrador de gas natural a España. Naturgy tiene el principal contrato con Argelia. El suministro de gas argelino parece garantizado para los próximos años, pero los precios subirán con toda probabilidad.

Hoy es el últmo día para solicitar el pago en efectivo del "scrip dividend" de Telefónica. El comité asesor del Ibex 35 revisa hoy la composición de este indicador. Sus decisiones se conocerán al cierre de la sesión. Los analistas creen que Almirall, Cie Automotive Meliá o PharmaMar pueden abandonar este selecto club. Entre los candidatos a entrar en él figuran Sacyr, Acciona Energía y Logista.

La reunión del Banco Central Europeo copa la atención de los inversores. Sus decisiones se concerán al filo de las dos de la tarde. La rueda de la prensa de su presidenta, Christine Lagarde, comenzará media hora después. Será un consejo interesante ya que seguramente dará por cerradas las compras de bonos, pero no se espera que toque el precio del dinero. Quizá, eso sí, deje claras sus intenciones de cara a las reuniones de julio y septiembre. Los mercados han descontado subidas de tipos de entre un cuarto de punto y medio punto en ambas ocasiones. Los analistas del Bank of America esperan que el BCE suba sus tipos en 150 puntos básicos hasta fin de año. La lucha contra la inflación exige medidas drásticas... pero sin pasarse de frenada, para no debilitar en exceso la actividad económica.

La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, rebajó ayer su estimación de crecimiento económico para España desde el 5,5 hasta el 4,1 por ciento. El gobierno español mantiene una previsión algo más alta del 4,3 por ciento. El Banco de España revisará sus mañana viernes. El gobernador, Pablo Hernández de Cos, rebajará sus estimación de crecimiento del PIB desde el 4,5 por ciento que maneja actualmente. Además, aumentará sus proyecciones para la inflación subyacente, que roza ya el 5 por ciento. Y hoy mismo el Banco Central Europeo publicará su nueva tabla de previsiones de crecimiento e inflación.

El martes el Banco Mundial redujo sus estimaciones y hace poco también lo hicieron el Fondo Monetario y algunos servicios de estudios como los de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, también la Airef, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y los analistas de algunas grandes entidades financieras. La guerra en Ucrania, puede provocar, además de una hambruna en muchos países pobres, un periodo de escaso crecimiento económico con tasas muy altas de inflación. Es la llamada y temina estanflación. De hecho, según el Banco Mundial se avecina la desaceleración económica global más grave de los últimos 80 años.

En los demás mercados, el petróleo suma y sigue. El crudo tipo Bent del Mar del Norte, el que se utiliza como referencia en Europa, escala ya hasta los 123 dólares por barril. Se ha encarecido un 25 por ciento en el último mes y medio. El euro se cambia por encima de 1,07 dólares. En la criptodivisas, el Bitcoin lucha con los 30.000 dólares. En el mercado secundario de deuda pública el rendimiento de las obligaciones españolas a diez años roza de nuevo el 2,50 por ciento, mientras los bonos de Estados Unidos superan el 3 por ciento. La deuda alemana al mismo plazo se sitúa en el 1,35 por ciento, cuando hasta hace tres meses se movía en territorio negativo.