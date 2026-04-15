Eli Defferary, asesora financiera: "Puedes deducir el seguro del coche en la Renta 2025 siempre que conserves la factura y el justificante de pago"

La asesora financiera Eli Defferary ha aclarado una de las dudas más comunes entre los trabajadores autónomos: la posibilidad de deducir el seguro del coche en la declaración de la Renta. A través de un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, que ha alcanzado una notable difusión, la experta confirma que es posible siempre que se cumplan una serie de condiciones. Hacienda permite esta deducción en la próxima campaña de la Renta 2025, que se presentará en 2026.

Requisitos clave para la deducción

Para poder desgravar este gasto, es imprescindible que el vehículo esté afecto a la actividad profesional. Defferary subraya que el requisito principal es que "el uso del coche pueda justificarse como necesario para generar ingresos". Además, es obligatorio "conservar la factura del seguro y el justificante de pago" para poder acreditar el gasto ante la Agencia Tributaria. Si el coche se destina exclusivamente a uso personal, el seguro no será deducible.

Que el uso del coche pueda justificarse como necesario para generar ingresos"

Alamy Stock Photo Una persona firma la documentación del seguro del coche

La solicitud se realiza directamente durante la presentación de la declaración. El contribuyente deberá incluir el gasto del seguro dentro de los gastos deducibles de la actividad económica. Es fundamental no pasar por alto estas oportunidades, ya que como advierten los asesores fiscales, "si no revisas las deducciones autonómicas, estás regalando dinero a Hacienda sin darte cuenta".

El seguro no es deducible si el coche se destina solo al uso personal"

Calendario fiscal de la Renta 2025

Esta deducción se enmarca en la campaña de la Renta 2025, correspondiente al ejercicio fiscal de dicho año y que se presenta en 2026. La Agencia Tributaria ya ha definido las fechas clave, estableciendo el plazo general de presentación entre abril y junio de 2026. Es fundamental conocer estos plazos para evitar sanciones.

El calendario del contribuyente comenzará el 8 de abril de 2026, con el inicio de la presentación por Internet. A partir del 6 de mayo se habilitará la confección telefónica, mientras que la atención presencial en oficinas no comenzará hasta el 1 de junio. La fecha límite para las declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria es el 25 de junio, y la campaña finalizará oficialmente el 30 de junio de 2026.

JESUS HELLIN / STUDIOMEDIA19 Una persona hace el borrador de su declaración de la renta en un ordenador

Novedades y límites de tributación

En cuanto a la obligación de declarar, el límite general se mantiene en 22.000 euros brutos anuales para contribuyentes con un solo pagador. Para quienes tengan varios pagadores, el límite se fija en 15.876 euros si los ingresos del segundo y siguientes superan los 1.500 euros anuales. Es clave revisar bien los datos fiscales y casillas, ya que, por ejemplo, el valor de la base liquidable general sometida a gravamen es un dato fundamental del resultado. La campaña también introduce reducciones para rentas bajas y medias.

Entre las novedades fiscales más destacadas se encuentra un aumento de la tributación para las rentas del ahorro más altas y una mayor contribución para las rentas superiores a 300.000 euros. Además, se confirman exenciones para las ayudas a los afectados por la DANA de Valencia y se introduce una nueva reducción del 30% para los rendimientos de creadores de obras literarias, artísticas o científicas.