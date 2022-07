La electricidad subirá más de un 24 % este viernes, hasta alcanzar los 231,25 euros el megavatio hora

La electricidad subirá este viernes más de un 24 %, hasta los 231,25 euros por megavatio hora (MWh), gracias en gran medida al tope impuesto al precio del gas, que de no ser por esta medida, marcaría mañana el precio más caro desde su implantación, que hubiera llegado hasta los 345,17 €/MWh.



De hecho, y según los datos ofrecidos por el operador del mercado eléctrico OMIE y por el Mercado Ibérico del Gas (Mibgas), el precio mayorista de la luz será mañana casi 114 euros más barato que los más de 345 euros a los que se habría pagado el MWh de no contar con el tope del precio del gas destinado a generación eléctrica.



En comparación, este precio sin tope de gas (345,17 €/MWh), que es el más caro desde la entrada en vigor de dicho tope el 15 de junio, es un 36,6 % más barato que el máximo histórico registrado el pasado 8 de marzo (544,98 €/MWh).



La electricidad sigue descontrolada en las principales economías europeas, especialmente en Italia, donde el MWh se pagará mañana, de media, a 422,06 euros, con picos que llegarán a los 480 euros.



En Francia, el precio será de 410,95 €/MWh; en Alemania, de 295,92 €/MWh y en Reino Unido estará por encima de las 234 libras/MWh (unos 275,72 euros al cambio).



Por su parte, la subasta en Portugal, donde también se aplica el tope al gas en virtud de la denominada "excepción ibérica", ha marcado la misma media que en España, país con el que comparte mercado.



SUBASTA Y AJUSTE



Si se consideran sólo los resultados de la subasta en el mercado mayorista (sin sumarle el ajuste que deben abonar los beneficiarios del tope al gas para compensar a las centrales que usan esta materia), la electricidad se encarecerá más de un 18 %, hasta los 146,73 euros/MWh, frente a los 124,2 euros marcados para hoy.



Por franjas horarias (y siempre sin incluir el citado ajuste), el máximo se registrará entre las 22:00 y las 23:00 y entre las 23:00 y las 0:00 horas, cuando se pagará a 169,12 euros/MWh, mientras que el mínimo será de 120,89 euros/MWh, entre las 03:00 y las 04:00 horas.



No obstante, a esas cantidades hay que sumar el coste del ajuste a las centrales de gas, cuya cuantía varía en función del volumen que necesite el sistema y de su precio, y se repercute sobre los hogares y las empresas beneficiarias.



Para mañana, el ajuste medio para estos consumidores será de 84,52 €/MWh, con lo que el precio final es de 231,25 €/MWh, un 146,88 % más caro que hace un año.