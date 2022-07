La electricidad sube este miércoles un 4,2 % y sigue encima de 300 euros megavatio hora

La electricidad subirá este miércoles cerca de un 4,2 %, hasta los 315,76 euros megavatio hora (MWh), de acuerdo con los resultados de la subasta celebrada en el mercado mayorista o "pool" y el ajuste a abonar por los beneficiarios del tope al gas para compensar a las centrales que usan esta materia.



No obstante, este nivel, que por segunda sesión consecutiva bate máximos desde el pasado 10 de marzo, será unos 33,7 euros más barato que los 349,41 euros a los que se habría pagado el MWh de no contar con este límite al precio del gas destinado a la generación eléctrica.



En clave nacional, este martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una batería de medidas durante el debate sobre el estado de la nación encaminadas a buscar una salida "justa" de la crisis económica.



Entre ellas, se encuentra, precisamente, el impuesto sobre el beneficio extraordinario obtenido por las grandes empresas eléctricas, gasistas y petroleras -aquellas con ingresos de más de 1.000 millones de euros- en 2022 y 2023, con una recaudación estimada de unos 2.000 millones por año.



A nivel internacional, el segundo día del cierre por mantenimiento del Nord Stream 1, que trasporta gas ruso a Alemania por debajo del Mar Báltico, continúa repercutiendo en los mercados energéticos, donde la electricidad sigue descontrolada.



Especialmente, en Francia, donde el MWh se pagará mañana, de media, a 446,96 euros, con máximos intradía que rozarán los 530 euros, entre las 18:00 y las 19:00 horas.



En Italia, el precio será de 438,86 €/MWh, mientras que en Alemania, que sigue con atención las labores en el Nord Stream, estará en 352,16 €/MWh, y en Reino Unido, por encima de las 260 libras/MWh (unos 306,60 euros al cambio).



La subasta en Portugal, donde también se aplica el tope al gas en virtud de la denominada "excepción ibérica", ha marcado la misma media que en España, país con el que comparte mercado.



SUBASTA Y AJUSTE



Si se consideran sólo los resultados de la subasta en el mercado mayorista (sin sumarle el ajuste que deben abonar los beneficiarios del tope al gas para compensar a las centrales que usan esta materia), la electricidad se encarecerá un 2,4 %, hasta los 159,45 €/MWh, frente a los 155,71 euros marcados para hoy.



Por franjas horarias (y siempre sin incluir el citado ajuste), el precio máximo se registrará entre las 21:00 y las 22:00, con 186,31 €/MWh; mientras que el mínimo será de 140 €/MWh entre las 18:00 y las 19:00.



No obstante, a esas cantidades hay que sumar el coste del ajuste a las centrales de gas, cuya cuantía varía en función del volumen que necesite el sistema y de su precio, y se repercute sobre los hogares y las empresas beneficiarias.



Para mañana, el ajuste medio para estos consumidores será de 156,31 €/MWh, con lo que el precio final será de 315,76 €/MWh, un 234,53 % superior a hace un año.