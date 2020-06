Economía/Turismo.-Agencias de viajes piden abrir más corredores turísticos con Reino Unido, Alemania, Francia e Italia

Las agencias piden las extensión de los ERTE hasta diciembre y el impulso de un plan nacional de vacaciones

El presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes especializadas (ACAVe), Martí Sarrate, ha instado al Gobierno a abrir más corredores turísticos seguros con Reino Unido, Alemania, Francia e Italia y ha calificado la cuarentena impuesta a los viajeros como "una decisión muy mal tomada".

"Creo que tenemos que hacer más corredores turísticos con Reino Unido, a pesar de que tienen su peculiaridad, Alemania, Francia e Italia, que son muy importantes a nivel de porcentaje de turismo extranjero", ha apuntado Sarrate durante su intervención en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo en el Congreso de los Diputados.

Según el presidente de Acave, hay agencias que no abrirán hasta septiembre u octubre porque no va a haber movilidad internacional, por lo que ha solicitado impulsar once medidas para ayudar al sector.

Entre otras medidas destacan la extensión automática de los ERTES por fuerza mayor hasta diciembre y también la resolución urgente de las 40 denuncias contra aerolíneas por incumplir reembolsos.

Además, han pedido un "Plan Nacional de Vacaciones", que incentive mediante bonos dirigidos a personas que se han visto afectadas por un ERTE, así como al personal sanitario la contratación de paquetes turísticos en el España durante esta temporada estival.

"Si el Gobierno no ayuda estamos abocados a la muerte empresarial", ha avisado Sarrate.

CRITICA LOS CAMBIOS EN LA NORMATIVA DE BONOS Y LA FALTA DE RESPUESTAS

Acave ha criticado la modificación de la normativa de los bonos de viaje combinados y ha asegurado que dejará "desprotegidas" a las agencias ante los incumplimientos de las aerolíneas.

Por este motivo, ha exigido al Gobierno una solución "urgente" ante el cambio de normativa que supondrá "un perjuicio incuantificable" para las agencias, ya que tendrán que asumir reembolsos que los proveedores se están negando a realizar, "incumpliendo la normativa vigente".

En este sentido Acave ha recordado que ya ha presentado 40 denuncias ante Agencia Europea de Seguridad Aérea y ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por el incumplimiento por parte de las aerolíneas del Reglamento europeo 261/2004, pero según han denunciado no han obtenido respuesta sobre esta problemática.

"Consideramos que la Directiva europea de viajes combinados supone una carga totalmente desproporcionada para las agencias de viajes, las cuales se verán en la obligación de reembolsar unos servicios que no han sido reintegrados por los proveedores, incumpliendo en muchos casos las propias normativas europeas, como es el caso de las aerolíneas que se están negando a efectuar los reembolsos incumpliendo el Reglamento CE 261/2004 ante la total pasividad de las autoridades europeas y estatales", ha explicado el presidente de Acave, Martí Sarrate.