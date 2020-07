Economía/Turismo.- Disneyland Paris reabre este miércoles sus puertas tras el parón por el coronavirus

Disneyland Paris ha comenzado este miércoles la reapertura escalonada del resort, empezando por el Parque Disneyland, los Walt Disney Studios, el Hotel Disney's Newport Bay Club y Disney Village.

La reapertura sigue las recomendaciones del Gobierno francés y las autoridades sanitarias, ha sido recientemente aprobada por la Prefectura y se ha establecido conjuntamente con los representantes de la Unión del Comité Social y Económico (CSE).

La prioridad para la compañía de ocio siendo la seguridad y el bienestar de los visitantes y de los empleados para poder recibirlos de nuevo en las instalaciones del resort con totales garantías.

Además, Disneyland Paris ha anunciado el calendario de apertura previsto para el resto de los hoteles que incluye al Disney's Hotel Cheyenne el 20 de julio, al Disney's Hotel Santa Fe el 3 de agosto y al Hotel Disneyland el 7 de septiembre. Los hoteles Disney's Sequoia Lodge y Disney's Davy Crocket Ranch permanecerán cerrados durante el verano, teniendo previsto confirmar su fecha de apertura más adelante.

MEDIDAS DE SANITARIA Y DE SEGURIDAD REFORZADAS.

La reapertura escalonada incorporará exhaustivas medidas sanitarias y de seguridad tanto para los empleados como para los visitantes. Estas, incluirán la limitación del aforo y requerirán que las entradas y las reservas se realicen con antelación para controlar el número de visitantes, siguiendo las recomendaciones del Gobierno sobre la distancia de seguridad.

Como consecuencia, algunas de las experiencias, espectáculos o eventos podrían no estar disponibles o sufrir modificaciones dependiendo de la evolución de las medidas sanitarias y de seguridad y de las recomendaciones de las autoridades públicas. Esto incluye Disney Stars on Parade y el espectáculo nocturno Disney Illuminations que regresarán más adelante.

Este verano dos nuevos espectáculos, The Lion King: Rhythms of the Pride Lands y Jungle Book Jive, se unirán a las experiencias de Disneyland Paris. Mientras tanto, los encuentros con personajes se verán afectados de forma temporal, pero continuarán estando presentes en el parque de manera diferente.

Otras experiencias, como las zonas de juego y los servicios de maquillaje y peluquería permanecerán temporalmente fuera de servicio. Además, se suspenderá la opción del FastPass para posibilitar la gestión de las colas en las atracciones. Tanto los empleados como los visitantes mayores de 11 años deberán llevar mascarillas mientras permanezcan en el resort.

NUEVA PLATAFORMA DE REGISTRO

Como Disneyland Paris dará la bienvenida a un número limitado de visitantes durante el periodo de reapertura, se ha puesto en marcha una nueva plataforma de registro que estará disponible a principios de julio.

Los visitantes que ya tengan una entrada sin fecha o que posean un Pase Anual, necesitarán registrarse antes de su llegada en la nueva plataforma de registro, para garantizar su acceso al recinto. Aquellos visitantes que ya dispongan de una entrada con fecha, no tendrán que registrarse y su admisión estará garantizada.

Igualmente, los visitantes con paquetes en los que se incluya un Hotel Disney y la entrada al parque, también tendrán el acceso garantizado durante la duración de su estancia y no necesitarán hacer uso de la nueva plataforma online.

La venta de entradas y paquetes ya está disponible en la web oficial, en la central de reservas de Disneyland Paris y a través de los proveedores de viajes, con un número limitado de entradas para cada día durante el periodo de reapertura. Además no será posible comprar entradas para el mismo día en la entrada del Parque.

Para proporcionar a los visitantes la máxima flexibilidad posible, las nuevas condiciones de reserva disponibles incluyen cancelaciones y modificaciones sin cargos (transporte excluido) en las estancias en los Hoteles Disney, en cualquier momento y hasta siete días antes de la fecha de llegada.