Economía/Transportes.- Enaire participa en dos proyectos para impulsar la movilidad urbana con vehículos voladores

Financiados con Fondos Horizon 2020 a través de la Sesar Joint Undertaking

El gestor español de navegación aérea Enaire participa en varios proyectos europeos para gestionar la futura movilidad de personas en áreas urbanas y periurbanas mediante vehículos voladores y, en particular, de aerotaxis, así como también de actividades como la paquetería de drones.

Así lo adelantó el director general de Enaire, Ángel Luis Arias, en el Congreso Virtual organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España con el título 'The future is waiting for us: the new urban air mobility'.

"Es necesario llevar la movilidad urbana a la tercera dimensión, al espacio aéreo, y hacerlo de una forma más eficiente y sostenible", explico Ángel Luis Arias, que destacó que el concepto U-Space en desarrollo en Europa será esencial para permitir esta nueva movilidad aérea.

Enaire participa en dos proyectos, que se acaban de adjudicar, financiados con los fondos europeos Horizon 2020 a través de la Sesar Joint Undertaking sobre U-Space y Urban Air Mobility. Uno de ellos está liderado por Eurocontrol, llamado Corus-Xuam, y otro lo está por Everis, de nombre AMU-LED.

Está previsto que ambos proyectos cuenten con demostraciones de aerotaxis en 2022 por Europa. Enaire gestionará los vuelos de las primeras demostraciones con aerotaxis en España, que serían ese año en Barcelona y Santiago de Compostela.

PARTICIPACIÓN DE ENAIRE en U-SPACE

Enaire lleva trabajando intensamente en U-Space desde su concepción por la Comisión Europea, con la publicación del 'U-Space Blueprint' en 2017, colaborando y participando en proyectos nacionales e internacionales.

Destaca el proyecto Domus, seleccionado por la Sesar Joint Undertaking para evaluar demostradores del U-Space en Europa, que, liderado por Enaire, coordinó en España a 17 empresas privadas y entidades públicas, con un presupuesto de 4 millones de euros.

Enaire explica que el proyecto Domus concluyó con la realización de unos ejercicios de validación del concepto U-Space que resultaron un éxito, tanto por la ejecución de las operaciones simultáneas gestionadas digitalmente como por la demostración del concepto operacional y de su arquitectura.