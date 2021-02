Economía/Transportes.- La aviación europea lanza un plan para alcanzar cero emisiones netas de CO2 para 2050

El sector de la aviación europea ha presentado esta semana su iniciativa emblemática de sostenibilidad, 'Destination 2050-A route to net zero European aviation', un proyecto impulsado por nuevo informe que busca conseguir reducciones significativas de emisiones de CO2 en Europa y a nivel mundial durante los próximos años.

Esto es consecuencia de los recientes compromisos climáticos anunciados por el sector el pasado mes de noviembre en el 'Informe de la mesa redonda sobre la recuperación de la aviación europea' en el que se instaba a las partes interesadas institucionales a unirse al sector en un Pacto de la UE para la aviación sostenible para finales de 2021.

Sobre la base del Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo, 'Destination 2050' prevé que todos los vuelos dentro y con salida de la UE, el Reino Unido y la AELC obtengan cero emisiones netas de CO2 para 2050.

El ambicioso plan y los compromisos relacionados establecidos por las aerolíneas, aeropuertos, fabricantes aeroespaciales y los proveedores de servicios de navegación aérea muestran un liderazgo colectivo del sector de la aviación europeo para reducir las emisiones de CO2, con el objetivo de hacer que los viajes aéreos de ocio y de negocios en Europa, y a nivel mundial, sean más sostenibles a largo plazo.

Según el informe, existe la oportunidad de alcanzar cero emisiones netas de CO2 para 2050 mediante una combinación de cuatro medidas clave, alineando la aviación europea con los objetivos climáticos de la UE.

Estas cuatro medidas incluyen: las mejoras en las tecnologías de aviones y motores que podrían lograr reducciones de emisiones del 37%, el uso de combustibles de aviación sostenibles que podría lograr reducciones de emisiones del 34%, la implementación de medidas económicas podría lograr reducciones de emisiones del 8%, así como las mejoras en la gestión del tráfico aéreo y las operaciones de las aeronaves podrían lograr reducciones de emisiones del 6%.

El informe prevé que el número de pasajeros aéreos europeos crezca en promedio aproximadamente un 1,4% por año entre 2018 y 2050 sin comprometer la capacidad del sector para alcanzar cero emisiones netas de CO2 en este punto.

ACCIONES DEL GOBIERNO Y LA INDUSTRIA.

'Destino 2050' destaca además que para hacer realidad la visión cero neto de la aviación europea para 2050, manteniendo la competitividad internacional y los beneficios de la aviación para la sociedad, se necesitarán acciones conjuntas rápidas y decisivas por parte de los gobiernos y la industria.

En opinión de los expertos, "la industria deberá seguir invirtiendo sustancialmente en la descarbonización y la innovación y realizar las transiciones operativas necesarias, mientras que los gobiernos deberán garantizar la igualdad de condiciones y facilitar la transición mediante incentivos y reduciendo los riesgos de inversión con marcos de políticas coherentes y estables".

Esta es la primera visión paneuropea a largo plazo de toda la industria que ofrece soluciones concretas al complejo desafío de reducir las emisiones de CO2 de los vuelos comerciales dentro y fuera de la UE, el Reino Unido y la Asociación Europea de Libre Comercio.

La iniciativa está liderada por cinco asociaciones europeas de aviación: Airports Council International Europe (ACI EUROPE), AeroSpace and Defense Industries Association of Europe (ASD Europe), Airlines for Europe (A4E), Civil Air Navigation Services Organization (CANSO) y European Regions Airline. Asociación (ERA). El informe fue posible gracias al trabajo del Royal Netherlands Aerospace Center (NLR) y SEO Amsterdam Economics.