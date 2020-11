Economía/PGE.- Montero pide a ERC y Cs huir de "vetos cruzados" y "conciliar intereses" en un "Presupuesto de unidad"

Dice que las cuentas "no contemplan cuestiones que imposibilitarían" el apoyo de los 'naranjas' y que también "las puede votar" ERC

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha reclamado este jueves ante el Pleno del Congreso a Esquerra Republicana (ERC) y Ciudadanos huir de los "vetos cruzados" a intentar "conciliar de forma razonable intereses" para conseguir la aprobación de "un Presupuesto de unidad".

Y es que la portavoz del Ejecutivo ha asegurado durante el debate de totalidad de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 que "el momento requiere amplios consensos" y que el proyecto presentado por el Gobierno "perfectamente se puede aprobar" por las diferentes formaciones.

Así lo ha manifestado durante su réplica a la intervención de la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, pero también a la del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ante el que ha destacado que tanto él como el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, le han dedicado "una gran intervención" dirigida a la formación 'naranja'.

"Si no es ahora cuando un país tiene que tener altura de miras y superar una suerte de vetos cruzados...", ha pedido Montero en su réplica a Rufián, lamentando que en el debate político "importa más con quién se vota que qué se vota". Es más, ha asegurado que, si el PP hubiera mostrado disposición a negociar las cuentas, el Gobierno se habría sentado con los de Pablo Casado.

APUESTA POR "CONSOLIDAR" EL BLOQUE DE INVESTIDURA

"No le digo que haya que ceder en cuestiones que sean importantes para conseguir una unidad de acción", ha aclarado la ministra a Rufián. "Le digo que lo importante es el qué, y cada uno posicionarse respecto a qué aprobamos y no tanto con quién", ha abundado.

Respecto a los independentistas catalanes, ha defendido que "estos Presupuestos los puede votar ERC porque son unos Presupuestos progresistas de marcado carácter social", además de reconocer la "singularidad" de Cataluña.

Asimismo, ha asegurado que el Gobierno "está apostando de forma importante por consolidar el bloque que hizo posible la investidura", que es "sólido" y que "sabe perfectamente hacia dónde se dirige", pues si puede caber "discrepancia sobre alguna materia", "en lo sustancial" están "de acuerdo".

CONCEDE QUE LOS PRESUPUESTOS NO TRASPASAN LÍNEAS ROJAS DE Cs

Por otra parte, a Arrimadas la ministra le ha trasladado su deseo de que el acercamiento realizado por su formación sea "un camino que no tiene retorno" y, aun reconociendo que "no les guste la composición del Gobierno", ha dicho que "hay posibilidades de acuerdo y de entendimiento". "No les pido un cheque en blanco, pero hay espacio amplio que tenemos que ir recorriendo para el encuentro", ha dicho.

Sin embargo, ha lamentado cómo la líder de Cs ha concluido su discurso emplazando a Pedro Sánchez a elegir entre ellos y ERC y Bildu, pues considera que supone "volver a la casilla de salida", y le ha dicho que, superada esta situación, se podrá "volver a dinámicas habituales". "Pero en estos momentos se necesita unos Presupuestos apoyado por la gran parte de formaciones políticas", ha dicho.

Concretamente, ante Arrimadas ha querido subrayar que el proyecto "no contempla ninguna de las cuestiones que imposibilitarían que Ciudadanos apoyara estos Presupuestos", y al considerar que "es mejorable", les ha invitado a que presenten enmiendas y poderlas "estudiar" durante la tramitación parlamentaria de las cuentas.

"AISLAR LOS PRESUPUESTOS DE LAS ELECCIONES CATALANAS"

Por otro lado, Montero ha trasladado a ambas formaciones su deseo de ser "capaces de aislar" este proyecto de Presupuestos y su negociación de las elecciones catalanas, y que así su votación no implique que se vaya a "penalizar en un sentido u otro" en estos comicios.

"Qué alegría si pudiésemos conseguir ese acuerdo entre grupos, sobre todo en Cataluña. Sería realmente una lección al conjunto de ciudadanos", ha asegurado, reconociendo eso sí que es "un llamamiento que puede parecer 'naif', algo ingenuo".

De hecho, Montero ha encuadrado la cercanía de estos comicios con la exigencia de Cs a retirar la enmienda sobre inmersión lingüística en Cataluña, asegurando que en esos momentos pensó "'Ya estamos otra vez con la sombra de las elecciones en Cataluña'".