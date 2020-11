Economía/PGE.- (AMP) El PNV logra la supresión del impuesto al diésel e inversiones en Euskadi, lo que facilita su apoyo

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha anunciado este viernes que su formación ha llegado a un acuerdo con el Gobierno para la aprobación de cuatro enmiendas a los Presupuestos Generales para 2021, que incluyen la eliminación del llamado 'impuesto al diésel', un plan renove para la industria y varias inversiones para el País Vasco, que acercan a los nacionalistas a un pacto definitivo de apoyo a las cuentas públicas.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Esteban ha destacado la importancia de estos "avances", dejando claro que no implican un apoyo definitivo de sus seis diputados a las cuentas públicas pero que sí lo facilitan.

En concreto, el PNV ha pactado la supresión del impuesto al diésel, 50 millones para la industria de la máquina herramienta, seis millones para el soterramiento de Zorroza, en Bilbao, para el cual ha anticipado un convenio con el Ayuntamiento antes de fin de año, y la creación de una nueva figura contractual para el desarrollo de la formación dual universitaria.

"PRECIPITAR" EL 'IMPUESTO AL DIÉSEL' "NO ES NADA BENEFICIOSO"

Sobre la supresión del impuesto al diésel, Esteban ha dicho ser "consciente" de que hay que ir avanzando hacia una fiscalidad 'verde' y a una transformación de la industria pero ha recalcado que también "hay que entender los mensajes que se dan", pues "la presión a la industria es muy fuerte".

"Precipitar esta medida y ponerla en vigor no es nada beneficioso", ha asegurado, señalando que el Gobierno "sabía" su posición antes de presentar los Presupuestos. "Nos vimos sorprendidos por que se presentara, pero felizmente hemos llegado al acuerdo de que se cambie", ha aseverado.

Respecto a la formación dual universitaria, ha dicho que con la legislación vigente quedaba "excluida del ámbito universitario" y ha defendido que, además de mejorar el "aprendizaje", también facilitará la "empleabilidad" de los estudiantes.

"Esto es un comienzo. Tenemos que ir avanzando más, estas enmiendas no son suficientes", ha avisado, expresando su deseo que puedan verse aprobadas la próxima semana en Comisión o este mismo viernes en ponencia, sin descartar que a lo largo del fin de semana puedan concretarse nuevos compromisos para modificar las nuevas cuentas.

"LA PROXIMIDAD DE PODEMOS Y BILDU NO ES DE HOY"

Preguntado por si el PNV se sintió ninguneado por el principio de acuerdo del Gobierno con Bildu a los Presupuestos, Esteban ha respondido que no --"Eso es para grupos que no confíen en ellos mismos o no estén convencidos de la trayectoria que lleven", ha dicho-- y ha añadido que tampoco le sorprendió porque "la proximidad entre Podemos y Bildu no es de hoy".

En todo caso, ha admitido "no tener claro" si hay acuerdo o no con Bildu y, si lo hay, en qué consiste, pues "parece que lo había" pero "luego vino el desmentido". "Pero no quiero ponerme a interpretar lo de los demás", ha zanjado Esteban, para añadir que el PNV lo que hoy ha hecho es anunciar "algo tangible y concreto".

Respecto a si el PNV está negociando con el PSOE y Unidas Podemos o directamente con el Gobierno, Esteban ha respondido que la interlocución es "única" con el Ejecutivo, pero que en él incluyen ministerios dirigidos por Unidas Podemos, como el de Trabajo y Universidades con cuyos titulares ha venido hablando estos días.

Finalmente, preguntado sobre a qué respondió la advertencia este jueves del líder del PNV, Andoni Ortuzar, al presidente Pedro Sánchez para que diera "un puñetazo en la mesa" ante la decisión de Podemos de firmar, por su cuenta, una enmienda sobre desahucios con ERC y Bildu, Esteban ha dicho que "chirría mucho y es muy disfuncional" que, habiendo negociado ya los Presupuestos, Unidas Podemos "se ponga a hacer una enmienda con otros grupos que no son de la coalición".

En todo caso, ha querido dejar claro que la negociación entre el Gobierno y el PNV en las últimas 24 horas, y que ha dado lugar a la aprobación de un primer paquete de medidas, ha sido "frenética" porque si bien tenían cosas habladas, aún había "muchas incógnitas" por despejar.