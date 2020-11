Economía/PGE.- (AMP) El PDeCAT avisa de que no apoyará las cuentas si el Gobierno no acepta enmiendas o sólo "una o dos"

Reclama ayudas automáticas ante nuevas restricciones, un fondo Covid municipal y flexibilizar la cláusula de mantener empleo tras ERTEs

El PDeCAT ha advertido de que no apoyará los Presupuestos para 2021 si el Gobierno no acepta ninguna de sus enmiendas o sólo "una o dos" y ha recordado que sus cuatro diputados ya hicieron un "ejercicio de responsabilidad" para apuntar que ahora es "la otra parte" la que debe 'mover ficha'.

"Y si no quiere, el Gobierno no podrá hacer el discurso de buscar consensos y de ampliar la mayoría de la investidura", ha dicho, en rueda de prensa, su portavoz en el Congreso de los Diputados, Ferrán Bel. Esta formación, que agrupa a cuatro de los ocho diputados de Junts, no sólo renunció a presentar enmienda a la totalidad a los Presupuestos --a diferencia de Junts-- sino que apoyó su tramitación para negociar las cuentas.

Por eso ahora espera que el Gobierno atienda sus enmiendas parciales, que considera "razonables y asumibles", y demuestre su talante negociador. De entrada, sostiene que en los contactos con el Ejecutivo "hay ambiente de intentar llegar a un acuerdo", pero ha advertido de que "esto tendrá que tener concreción".

"La buena voluntad es condición necesaria pero no es suficiente", ha subrayado el diputado catalán, apostillando que "sería útil dar un mensaje a la sociedad y romper estas dinámicas" que se viven cada día en el Pleno de vetos entre partidos.

En este sentido, Bel ha criticado a formaciones, como Ciudadanos, que "prácticamente se autoexcluyen" y "manifiestamente quedan fuera del marco de negociación", pero también ha cuestionado que siga habiendo "una polarización interesada" de algunos partidos sobre que "estos son unos Presupuestos de unos o de otros" --donde ha incluido también a ERC y Bildu-- cuando, a su juicio, "deberían ser unos Presupuestos del Gobierno con el máximo consenso posible".

QUE LAS AYUDAS Y LOS APLAZAMIENTOS SEAN AUTOMÁTICOS

En sus enmiendas a los Presupuestos, el PDeCAT reclama automatizar las ayudas y las medidas de apoyo a sectores afectados por las restricciones que se aprueben para contener la pandemia de Covid-19, y un fondo dirigido a los ayuntamientos de 4.000 millones de euros a repartir por criterio poblacional.

Además, plantea que durante el próximo año, al aplicar las restricciones, las pymes y los autónomos con una facturación inferior a 10 millones de euros puedan aplazar el pago de todos sus impuestos y cotizaciones; ayudas al pago del alquiler de sus locales y aumentar hasta 60.000 euros la posibilidad de aplazar impuestos sin presentar garantías.

Asimismo, el PDeCAT quiere replantear la cláusula de mantenimiento del empleo para que las empresas no tengan que devolver todas las ayudas recibidas en caso de despidos, sino sólamente las percibidas por las personas que son despedidas, y que a las personas afectadas por un ERTE con menos de 22.000 euros en ingresos no se les obligue a presentar declaración por considerarse que tienen dos pagadores.

SUAVIZAR EL RECORTE A LAS DEDUCCIONES PARA LOS PLANES DE PENSIONES

También aboga por aumentar del 0,7% al 1% los fines sociales en el IRPF, aumentar los fondos dedicados a la dependencia, un fondo Covid de 60 millones para la atención de personas con discapacidad, no contemplar cotizaciones en los 'tickets' comedor e incentivos fiscales a la atracción de inversión extranjera y de investigadores y empresarios procedentes de otros países.

En materia de pensiones, plantea suavizar el recorte a los beneficios fiscales de los planes privados, dejando estos incentivos hasta los 5.000 euros aportados, desde los 2.000 que recoge el proyecto de Presupuestos, y que las comunidades puedan promover sus propios fondos de pensiones, como el que plantea el Ejecutivo para favorecer los planes de empresa.

Esa última enmienda se encuadra dentro de un bloque dirigido a "reforzar el autogobierno" y que, entre otras medidas, incluye la necesidad de traspasar la gestión del déficit del Rodalíes, las becas y la propiedad de los grandes hospitales ya gestionados por la Generalitat. Asimismo, propone una reducción de los peajes en Cataluña y, en materia energética, cambios en cuanto a la potencia contratada en producciones agrícolas.