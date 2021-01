Economía/Paro.- (AMP) Sordo dice que sin los ERTEs, la tasa de paro habría ascendido hasta el 24%

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha señalado que la tasa de paro habría ascendido por encima del 20% o 24% de no haber sido por los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), según ha señalado en una entrevista a RNE recogida por Europa Press.

"Ahora estamos en un 17%, que siendo un dato alto y el más alto de Europa, y aunque nadie puede estar satisfecho, sin la utilización de los ERTE, hablaríamos de por lo menos unos 2 millones y medio más de personas desempleadas", ha dicho.

Preguntado sobre si la economía puede seguir financiando con solvencia los ERTEs, Sordo ha apuntado que debe hacerlo, porque "la alternativa de no hacerlo es una destrucción masiva de puestos y un gasto por otras vías".

Sordo ha remarcado que los ERTE tienen un coste alto y que "la gente lo tiene que saber". "España, en este sentido, está haciendo un ejercicio de solidaridad muy importante, pero nos puede permitir salir de la crisis sin destruir el empleo que se ha visto en las crisis anteriores", ha añadido.

Respecto a los datos de paro registrados en el mes de diciembre, el líder sindical ha subrayado que el gran problema "indiscutiblemente en España" es que haya 3,8 millones de personas queriendo trabajar y que no pueden hacerlo.

No obstante, ha afirmado que, si se ve con perspectiva, la economía española ha caído en términos en los que no lo hacía desde la Guerra Civil, mientras que la caída del empleo "no ha sido tan mala como lo podría haber sido si no se hubiesen tomado algunas de las medidas que se han tomado para salvarlo".

Para Sordo, lo primero que hay que hacer es contener la pandemia, porque "hasta que no se contengan los contagios, va a ser difícil recuperar la normalidad económica". "Lógicamente, lo que hay que hacer es tratar de recuperar la normalidad e invertir en el sector público, pero también en el privado y que se recupere una buena parte de lo que se ha perdido en los últimos tiempos", ha añadido.

"Teníamos puestas las esperanzas en la vacuna, pero la vacuna tampoco va a ser la solución", ha dicho, tras destacar que espera que lo sea a lo largo del año y decir que una vez que se extienda, la recuperación de la economía en España "va a ser bastante rápida".

No obstante, ha insistido en que hay que ser serios sobre cómo se contiene la pandemia y dejar de "frivolizar". "A ver si por salvar la Navidad, la vamos a liar en el primer trimestre de 2021. Hay que ser serios en cómo se contiene esta desgracia, por una cuestión de salud pública y de personas que fallecen y porque la economía no va a tornar a la normalidad si no hay normalización de la situación sanitaria", ha añadido.

Preguntado sobre la reforma laboral, ha hecho hincapié en que se debe recuperar el calendario que había en marzo y que pasaba por derogar algunas de las partes más lesivas de la reforma laboral y por iniciar una negociación para modernizar el modelo de relaciones laborales.

"No creo que haya una contradicción entre corregir la reforma laboral y la evolución del empleo y es que la reforma laboral se hizo, entre otras cosas, para reducir saliros, pero también para facilitar la destrucción de puestos de trabajo, porque creó contratos más precarios", ha apostillado.