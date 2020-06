Economía/Paro.- (AMP) Los nuevos afiliados y los que han salido de un ERTE suman 600.000 nuevos trabajadores en mayo

El secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, ha señalado que entre los 187.814 afiliados más registrados en el mes de mayo y las 387.815 personas que han salido de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) también en este mes suman cerca de 600.000 nuevos trabajadores en el mercado.

Así lo ha señalado durante la rueda de prensa de valoración de los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social del quinto mes del año, donde ha resaltado que las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia, como los ERTE, "han cumplido con su función de parar el primer impacto de la crisis y evitar que se destruyeran empleo".

Arroyo ha agradecido a los empresarios que han usado este instrumento y lo han puesto en valor. Respecto a las nuevas afiliaciones registradas, ha señalado que en términos desestacionalizados no es un buen dato, pero que en las circunstancias actuales "no tiene mucho sentido" evaluar el patrón estacional.

No obstante, ha puesto de relieve que lo que se puede ver en el mercado de trabajo es que se percibe una recuperación más aceleradas de lo que se podía esperar hace un mes o mes y medio.

Sobre la cifra total de afiliados, ha valorado el incremento del 0,53%, hasta los más de 18,5 millones de trabajadores, pero ha resaltado que todavía se está 700.000 afiliados por debajo de la media del mes de febrero, porque el impacto en marzo "fue brutal".

"Durante el mes de mayo ha habido una ligera creación de empleo respecto al mes de abril, después de la caída registrada en la segunda quincena de mayo y el frenazo de abril ha habido una ligera aceleración en este mes", ha añadido, tras insistir en que la recuperación de la actividad está siendo bastante intensa en mayo.

En esta línea, ha resaltado que la rapidez con la que se están incorporando trabajadores da optimismo para los meses que quedan del año.

Por su parte, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha recordado que mayo siempre es un buen mes para el empleo, en el que la actividad económica suele generar un impulso que tira hacia arriba del empleo, aunque en este caso, se ha comportado como un mes de transición desde la hiberación a la desescalada.

Asimismo, ha apuntado que pese a ser el dato de paro más importante registrado en este mes de mayo, el desempleo se ha elevado en más de 26.500 personas, lo que supone un dato "que hay que valorar con cierta esperanza" si se pone en relación con lo ocurrido en marzo y en abril.

"Básicamente nos permite concluir que la destrucción de empleo derivada de la pandemia se está ralentizando y lo está haciendo gracias a los ERTEs, que han conseguido parar el golpe y proteger el empleo en circunstancias muy difíciles, y gracias al gran esfuerzo que hemos llevado a cabo en políticas y prestaciones, que han logrado que la demanda agregada no se haya desplomado", ha remarcado.

De hecho, Rey ha remarcado que la gran diferencia entre lo que está ocurriendo ahora y situaciones similares en el pasado es la menor afectación de la crisis al empleo. "En 2020 está previsto que el desempleo alcance el 19%, por debajo de la crisis anterior (26%). Esta menor afectación al empleo nos hace tener esperanza en las medidas adoptadas", ha incidido.

Respecto a la cobertura de las prestaciones, ha señalado que casi alcanza las 6 millones de personas y que la nómina que se pagará mañana será de más de 5.521 millones de euros, 600 millones más que la de abril y que será "la nómina más alta pagada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)".

Sobre los principales problemas a la hora de recibir el pago del ERTE, Rey ha apuntado que errores en la cuenta corriente o dificultades con el DNI son los que están ralentizando el reconocimiento de estas prestaciones, ya que requiere que se cambien a mano los datos.

En general, cree que los datos de mayo permiten pensar que las medidas de regulación de empleo y de contención laboral derivadas de la pandemia está dando "un fruto satisfactorio", impidiendo la destrucción de empleo. "Se trata de incidir en las mismas y nuestra intención es seguir avanzando en este territorio", ha concluido su intervención.

Preguntado sobre el dato de la tasa de cobertura, que se ha situado en el 127,2% en abril, Rey ha afirmado que es "paradógico" y ha explicado que se debe a que se está dando cobertura a muchas personas que no son técnicamente parados, que son todos aquellos acogidos a ERTE.

"Esta idea de proteger con prestaciones a personas que no están en desempleo tiene este efecto sobre la tasa de cobertura. Estas personas no están en el denominador porque no son paradas, sino que tienen su contrato en suspensión", ha añadido, tras apuntar que eso hace que al incorporarse al sistema de prestaciones por desempleo personas que no pueden calificarse como paradas la tasa de cobertura sufra "esta especie de distorsión".

SUBSIDIO TEMPORALES Y TRABAJADORAS DEL HOGAR

Por otro lado, ha señalado que el subsidio para trabajadores temporales "sigue su curso" y que hay 4.911 subsidios extraordinarios para trabajadores temporales en vías de solicitud.

CASI 28.000 SOLICITUDES DE SUBSIDIO DEL HOGAR

Sobre el subsidio a las trabajadoras del hogar, ha apuntado que se ha puesto en marcha el reconocimiento de este subsidio excepcional y que, hasta día de ayer, se han recibido 27.815 solicitudes del subsidio de empleadas de hogar. "Creemos que según vayamos reconociendo algunas podrán ya ir recibiendo sus prestaciones mediante el acuerdo con las organizaciones bancarias que se las anticiparán", ha añadido.

Preguntado sobre el teletrabajo, el secretario de Estado ha resaltado que se está trabajando en un borrador que va bastante avanzado y que "no tardará en incorporarse a los carriles legislativos ordinarios" para dar respuesta a las necesidades que la crisis ha generado sobre esta forma de trabajar.