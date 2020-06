Economía/Motor.- La planta de PSA en Figueruelas recuperará el turno de noche el 15 de junio

La planta de Groupe PSA en la localidad zaragozana de Figueruelas recuperará el turno de noche a partir del 15 de junio. Así lo ha trasladado este jueves la compañía a los trabajadores.

La factoría estuvo dos meses parada por la crisis sanitaria y empezó a ponerse en marcha el 11 de mayo de forma progresiva. Así, se han ido incorporando los trabajadores de los turnos de mañana y tarde de las dos líneas de producción, la del Opel Corsa y la de los modelos Crossland y Aircross.

Dentro de este plan de vuelta a la actividad, la compañía ha informado este jueves de la puesta en marcha de un turno de noche, a partir del 15 de junio, con flexibilidad para rotar por las dos líneas.

"Son muy buenas noticias porque al final vamos arrancando poco a poco, de hecho nos han dicho que hay también un sábado productivo, lo que es muy buena señal, y a ver si así vamos volviendo a cierta normalidad dentro de lo que es la producción. Teniendo en cuenta que ni siquiera han arrancado todavía todos los mercados a nivel de concesionarios, estamos muy contentos", ha apuntado la presidenta del comité de empresa, Sara Martín (UGT), en declaraciones a Europa Press.

No obstante, Martín ha advertido de que hasta dentro de unos meses no se va a conocer la forma en la que se va a mover la economía en el sector de la automoción: "Al final no están todos los mercados abiertos y nosotros producimos para Europa, hay que esperar a la respuesta del mercado, no tenemos todavía una visión económica real".