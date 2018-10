Economía/Motor.- El deportivo eléctrico de Jaguar I-Pace emitirá un sonido para alertar a peatones con falta de visión

El nuevo deportivo eléctrico de Jaguar, el I-Pace, emitirá un sonido cuando circule a menos de 20 kilómetros por hora para alertar a los peatones ciegos con problemas de visión de su presencia.

Los ingenieros del fabricante británico han estado trabajando durante cuatro años para desarrollar un sonido "audible pero discreto" (por encima de 56 decibelios) que no se puede escuchar desde dentro de la cabina e irá aumentando en tono y volumen según se vaya incrementando la velocidad.

El altavoz estará integrado detrás de la parrilla y emitirá ondas de sonido que se podrán escuchar desde todas las direcciones. Jaguar ha aclarado que el coche no emitirá sonido artificial en velocidades superiores a 20 kilómetros por hora porque han comprobado que el sonido de las ruedas y del viento al chocar con el coche es suficiente.

La compañía ha asegurado que con su nuevo sistema, que han bautizado como Audible Vehicle Alert System (AVAS) se adelantan a la legislación europea en este tema --"la más estricta del mundo"--, que comenzará a aplicarse en julio de 2019.

Para testear el ruido, que no se podrá desconectar, la firma británica ha contado con la colaboración de la asociación para personas con pérdida de visión 'Guide Dogs for the Blind', la más grande del país.

Además, han probado los sonidos en distintos entornos, incluso en una sala anecoica (sin eco), así como en varios escenarios urbanos. Durante estas pruebas tuvieron que descartar un primer sonido experimental que imitaba al de una nave espacial, porque los viandantes miraban al cielo en lugar de a la calle.

Jaguar ya abrió en marzo la solicitud de pedidos en España de este nuevo modelo, que incluye dos motores eléctricos que permiten al automóvil desarrollar hasta 400 caballos de potencia y alcanzar una autonomía de 480 kilómetros.