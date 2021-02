Economía/Laboral.- Sordo (CCOO) apoya el destope de las bases máximas pero rechaza subir el periodo de cálculo a 35 años

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, se ha mostrado de acuerdo con la propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de destopar las bases máximas de cotización para mejorar los ingresos del sistema.

Ahora bien, el dirigente sindical ha vuelto a expresar su rechazo a la posible elevación del periodo de cálculo de las pensiones de 25 a 35 años, una medida que, aunque ha asegurado que no se ha puesto sobre la mesa del diálogo social, su sindicato no aceptaría en cualquier caso porque implicaría un recorte de las pensiones, en términos agregados, de entre cinco y seis puntos.

En rueda de prensa para presentar el último 'Observatorio de Personas Mayores' que elabora su sindicato, el dirigente de CCOO ha instado a destopar "cuanto antes" las bases máximas de cotización alegando que los salarios más altos suelen estar en empresas con "suficiente músculo" como para afrontar el coste que supondría esta medida.

El destope de las bases máximas forma parte de las reformas en el ámbito de la Seguridad Social que el Gobierno ha enviado a Bruselas en el marco del Plan de Recuperación.

Sobre si este destope debería venir acompañado de una subida de las pensiones máximas, Sordo cree "seguramente" sí, aunque no necesariamente en la misma medida. En su opinión, destopar la base máxima dejando congelada la pensión máxima podría tener a largo plazo un efecto "desincentivador". "Habría que ver como se da la proporcionalidad, pero sí compartimos el espíritu de esa medida", ha afirmado.

En cuanto a la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones de 25 a 35 años, el líder de CCOO ha explicado que esto implicaría tener en cuenta casi toda la vida laboral a la hora de calcular la cuantía de la pensión, introduciendo por tanto en el cómputo los salarios más bajos que normalmente se obtienen al ingresar en el mercado laboral.

Ello conllevaría un recorte "enorme" de la pensión, que ha cifrado entre cinco y seis puntos, por lo que el sindicato no lo aceptaría. Cosa distinta, ha dicho, es que el Gobierno plantee descartar los peores años de cotización para aquellas personas que 50 o más años pierden su empleo y tienen una caída de sus cotizaciones muy fuerte que hace que luego les baje la pensión.

"A esto sí se le puede dar una vuelta, pero eso no es lo mismo que subir el periodo de cálculo de 25 a 35 años", ha señalado Sordo, que ha indicado que sí comparte con el Ministerio de Seguridad Social que las carreras de cotización ya no son homogéneas ni ascendentes, pues no siempre se gana más al final de la vida laboral.