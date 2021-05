Economía/Laboral.- Álvarez: "Es más fácil que toque el euromillón que que un inspector de Trabajo vaya a una empresa"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha denunciado este martes que a los empresarios en España "les sale a cuenta" contratar de manera irregular porque la penalización es "mínima" y porque "es más fácil que le toque el euromillón que que un inspector de Trabajo vaya a la empresa".

Álvarez, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha subrayado que la lucha contra la contratación irregular es más relevante que reducir el número de contratos, que es uno de los apartados de la reforma laboral del Gobierno remitida a Bruselas.

"La cuestión no es si pasamos de cuarenta y tantos contratos a tres o cuatro. La cuestión es si a un empresario le sale más a cuenta contratar de manera ilegal", ha apuntado el dirigente sindical, que ha alertado de que esta "permisividad" tiene una "repercusión letal" en las relaciones laborales.

Álvarez ha explicado que la negociación sobre la reforma del mercado laboral pretendida por el Gobierno se encuentra todavía "en el arranque", con temas que sí implicarían derogar aspectos de la reforma laboral de 2012, como la negociación colectiva, y otros que no formaban parte de ella, como la reducción del número de contratos.

"No podemos decir que hemos avanzado porque no hay acuerdo, pero hay un camino abierto", ha señalado el líder de UGT, que ha afirmado que, aunque no ha oído a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, decir la palabra "derogar" en relación a la reforma del PP de 2012, hacerlo sería para los sindicatos "una grandísima noticia".

En todo caso, ha insistido en que esto se tendría que hacer este año porque es el plazo fijado por el Gobierno en el Plan de Recuperación remitido a Bruselas. Si no hay movimiento por parte del Ejecutivo, Álvarez ha advertido de que "habrá movilizaciones" porque "el tiempo se ha acabado" y hay que "liquidar" este tema antes de final de año.

Para Álvarez, sería más fácil negociar con la CEOE los cambios laborales si la reforma de 2012 se derogara entera. "Pero la patronal ahora tiene una situación muy ventajosa y no es fácil que entren a negociar la reforma. Lo que tiene que hacer el Gobierno es pasar del dicho al hecho", ha indicado.

En su opinión, es necesario tomar medidas cuyos resultados puedan ser percibidos por los trabajadores en seis meses. "Si no, no vamos a acordar", ha avisado.

LA LEY DE 'RIDERS' ABRE UNA PUERTA PERO NO LA CIERRA

En lo que respecta a la llamada ley de 'riders', que aprobará este martes el Consejo de Ministros, el líder de UGT ha destacado la importancia de esta norma a la hora de regular las relaciones laborales de los repartidores, aunque ha subrayado que no es la ley que UGT reclamaba, pues no aborda el conjunto de las plataformas digitales.

En todo caso, considera que esta ley abre "una puerta importante" porque soluciona un problema de seguridad de los trabajadores de reparto a domicilio y con eso, ha dicho, "ganan los trabajadores, la Seguridad Social y el país".

"Las tarifas planas de los autónomos sirven en buena parte para los riders. A ver si es que ahora resulta que la Seguridad Social tiene que subvencionar el reparto del comida a domicilio", ha criticado.

Álvarez ha insistido en que se va a tener que abordar también la regulación de otros sectores para evitar que "la degradación de las relaciones laborales en las plataformas sea infinita".

En cuanto a las protestas convocadas por algunas asociaciones de 'riders', el líder de UGT ha denunciado que están alentadas por las empresas que no quieren contratar a estos trabajadores como establecerá la ley a partir de su entrada en vigor.