Economía/Finanzas.- Los ingresos por primas de las aseguradoras se situaron en 58.850 millones en 2020, un 8,3% menos

Los asegurados han comunicado unos 60.000 siniestros relacionados con el hogar por el paso de Filomena entre el 6 y el 14 de enero

Los ingresos por primas de las aseguradoras se situaron en 58.850 millones de euros al término del ejercicio 2020, un 8,3% menos que un año atrás, debido principalmente a la paralización económica generada por la irrupción de la pandemia del Covid-19 y a las medidas adoptadas para contenerla.

Así lo ha trasladado la patronal del sector asegurador Unespa en una rueda de prensa celebrada este martes con motivo de la presentación del los datos provisionales correspondientes a 2020 recabados por Investigación Cooperativa de Entidades Aseguradoras (ICEA).

En esta línea, Unespa ha subrayado que el sector asegurador preserva unos niveles de solvencia "elevados que superan con creces" las exigencias que marca la regulación y que también ha mantenido el servicio a sus clientes con normalidad a lo largo del ejercicio.

Del total de ingresos logrados en el año, unos 37.046 millones de euros correspondieron al ramo de no vida y los 21.804 millones restantes al de vida. Las líneas de negocio que más han acusado la caída de la economía española han sido los seguros de vida ahorro, automóviles y diversos.

La facturación del negocio de vida, reflejada en los ingresos por primas, se redujo al cierre del cuarto trimestre un 20,78% en términos interanuales. No obstante, el volumen del ahorro gestionado a través de seguros se ha mantenido estable.

Las provisiones técnicas se situaron en 193.826 millones de euros a finales de diciembre, prácticamente en línea con la cifra del ejercicio precedente.

Los seguros del automóvil redujeron su facturación un 1,96% en términos interanuales y cerraron 2020 con unos ingresos de 11.091 millones de euros.

Asimismo, los seguros diversos aportaron 8.819 millones, un 0,73% menos. Esta categoría agrupa distintas protecciones, muchas de ellas ligadas a la actividad económica.

A pesar de los descensos experimentados por automóviles y diversos, Unespa ha indicado que la facturación del ramo de no vida se ha mantenido en positivo. Así, los seguros que protegen inmuebles crecieron un 3,08%, hasta los 7.753 millones. Entre tanto, la partida de seguros de salud repuntó un 5,01% a cierre de año, hasta los 9.383 millones.

La presidenta de la patronal del seguro, Pilar González de Frutos, ha subrayado que estas cifras han sido mejores que las de la economía y que se han producido en un entorno en el que el seguro ha mantenido su solvencia y su rentabilidad.

"Además, ha actuado claramente en ayuda de sus clientes menosfavorecidos, otorgando coberturas inicialmente no cubiertas,dando facilidades de pago, creando el mayor seguro colectivo dela historia en favor del personal de centros sanitarios, eincrementando, más que manteniendo, su nivel de servicio", ha añadido.

EL PASO DE FILOMENA

En cualquier caso, y con lo poco que se sabe de 2021, González de Frutos ya adelanta un año de retos importantes. "El paso de una borrasca con eventos meteorológicos poco comunes en muchas de las zonas a las que ha afectado ha generado un importante volumen de pérdidas inesperadas", ha precisado.

Según ha dicho, muchas de las pérdidas están aseguradas y han generado unos costes inesperados para la industria que en algunos casos apuntan a un incremento del volumen de siniestros de hasta el 40% respecto del año anterior.

González de Futos ha señalado que las datos que tiene son "muy estimativos y limitados", ya que todavía no ha aflorado la totalidad de los daños. "Hay mucho asegurado que aún no es consciente de si ha tenido daños de la nevada", ha indicado.

Solo teniendo en cuenta los seguros del hogar, Unespa cuenta con una aproximación de unos 60.000 siniestros comunicados a entidades aseguradoras para impactos producidos entre el 6 y el 14 de enero. Estas cifras no incluyen daños en vehículos, comercios, almacenes u oficinas, que "tendrán que aflorar".

En este sentido, no ha entrado a opinar si la valoración de impacto realizada por el Ayuntamiento de Madrid de hasta 1.400 millones de euros es acertada o no. "Probablemente incluye muchas cosas que, en cambio, el seguro no tendría en cuenta porque no ofrece cobertura", ha dicho.

De hecho, González de Frutos ha explicado que le consta que Madrid ha incorporado el impacto de la paralización de algunas actividades económicas, cuando el sector asegurador solo indemniza por pérdidas pecuniarias en caso de daño directo. También incluye la limpieza o cifras del arbolado dañado, entre otros.

"El año ha comenzado sumando a la debilidad evolutiva que estos datos demuestran una presión sobre los costes de la actividad y un nuevo reto de servicio de grandes proporciones", ha apostillado la presidenta de Unespa.

En suma, cree que al seguro se le va a juzgar, quizás incluso durante mucho tiempo, por la respuesta que sea capaz de aportar durante este año 2021.

LAS PREVISIONES MÁS COMPLICADAS

Por otro lado, Unespa ha admitido que realizar previsiones sobre el comportamiento del sector asegurador en 2021 es más complicado que nunca, ya que existirá mucha volatilidad ligada, fundamentalmente, a la efectividad de las vacunas.

Así, teniendo en cuenta que el próximo mes de junio esté vacunada en torno al 70% de la población, se calcula que el conjunto de ramos de no vida podría crecer en torno a un 3%.

Para el negocio de vida las previsiones no son "muy halagüeñas". Las previsiones apuntan a una influencia de la pandemia relacionada con el entorno de bajos tipos de interés.