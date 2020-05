Economía/Finanzas.- Los fondos de Liberbank comienzan a aplicar ajustes de valoración o 'swing pricing'

Liberbank Gestión ha comenzado a aplicar procedimientos de "ajuste de valoración" en ocho de sus fondos de inversión, teniendo en cuenta la situación de suscripciones o reembolsos netos de los vehículos para repercutir costes adicionales a los partícipes, según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El consejo de administración de la gestora ha aprobado la utilización de precios de compra o de venta para la valoración de las posiciones mantenidas en cartera, y adicionalmente, de manera excepcional, la realización de ajustes en el valor liquidativo, a través del mecanismo conocido como 'swing pricing'.

Estas medidas de ajuste se aplican en los fondos de inversión 'Liberbank ahorro', 'Liberbank capital financiero', 'Liberbank global', 'Liberbank mix-renta fija', 'Liberbank renta fija flexible', 'Liberbank renta variable España', 'Liberbank renta variable euro' y 'Liberbank rentas', según figura en los hechos relevantes remitidos a los partícipes este martes.

El propósito de este mecanismo de ajuste es "repercutir a los partícipes del fondo que pudieran provocar movimientos de entrada o de salida significativos los costes adicionales en los que se pudiera llegar a incurrir para ajustar las carteras por dichos movimientos, y bajo circunstancias excepcionales de mercado donde la valoración con cotizaciones de compra o de venta no recojan adecuadamente los precios reales a los que podrían ejecutarse las operaciones".

La aplicación efectiva de este mecanismo supone que, si el importe neto de suscripciones o reembolsos de un fondo supera el umbral establecido, expresado en un porcentaje del patrimonio de fondo, se activará ajustando el valor liquidativo al alza o a la baja por un factor determinado también en los procedimientos internos, para tener en cuenta los costes de reajuste imputables a las órdenes netas de suscripción y reembolso.

Estos ajustes de valoración que se realicen "no tendrán impacto alguno en las inversiones de aquellos participes que no realicen operaciones en las fechas en las que sean realizados". Además, no requieren de actuación por parte del partícipe, ni tienen ningún impacto sobre la política de inversión, el perfil de riesgo-rentabilidad, ni sobre los costes de los fondos de inversión a los que resulten de aplicación.

Precisamente, hace una semana Bestinver fue la primera gestora española en comunicar el empleo de estos mecanismos de ajustes de valoración, que son habituales en fondos de gestoras internacionales, y que cuentan con el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, al ser una de las técnicas que pueden contribuir a aliviar las tensiones de liquidez.