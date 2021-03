Economía/Finanzas.- Los bancos reducen la oferta de préstamos preconcedidos tras la pandemia, según HelpMyCash

Los bancos ofrecen actualmente menos préstamos preconcedidos que antes de la pandemia, según concluye un estudio elaborado por HelpMyCash, que ha constatado una reducción de la oferta de créditos preconcedidos de 30 puntos porcentuales en dos años.

Al revisar si se había concedido uno de estos créditos, el porcentaje de clientes con uno aprobado ha pasado del 90% que recogía el mismo informe de finales de 2018 al 60% del mes de febrero.

Según HelpMyCash, la pandemia ha cambiado profundamente este servicio de financiación, debido a la incertidumbre económica, los márgenes de beneficios que les exigen a los bancos o las peores condiciones de empleo de los clientes (ERTE, negocios cerrados).

Ante la incertidumbre económica causada por la pandemia y la cambiante situación económica de muchos clientes, los bancos necesitan un análisis más detallado del perfil del usuario y de las circunstancias de cada momento para poder conceder un crédito.

Así, existen menos ofertas y se centran en los clientes que llevan más tiempo en el banco, que no tienen otros créditos vigentes o que presentan una menor ratio entre ingresos y gastos. "Mientras mejor perfil tengamos, mejores condiciones podremos obtener", ha explicado la experta en financiación de HelpMyCash.com, Agustina Battioli.

Este tipo de ofertas de créditos ofrecen desde 500 euros hasta 90.000 euros, con un coste medio del 9,8% TAE, según el análisis de HelpMyCash. Este coste está por encima de la media actual de los créditos al consumo, que el Banco de España sitúa en el 7,752%, si bien se trata de ofertas muy personalizadas que cambian con cada perfil.

En cualquier caso, desde el comparador de productos bancarios recuerdan que no tener un préstamo preconcedido no implica no poder conseguir financiación si se le solicita al banco. "También es posible pedir una cantidad mayor a la que nos han preaprobado si la necesitamos", explican.