Economía/Finanzas.- La CNMV advierte sobre cuatro 'chiringuitos' financieros

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha lanzado una advertencia en relación a cuatro entidades que ofrecen servicios de inversión sin el correspondiente registro y autorización para realizar esta actividad.

El supervisor ha advertido sobre una firma que opera como 'virtualstocks.co', 'virtualstocks.cc', 'virtualstocks.io', Virtualstocks, Virtualfunds, Virtualfunds Inc y Kleinman enterprise Ltd.

Asimismo, ha señalado a Tradixa ('tradixa.co'), Fxtradeprofit Ltd ('fxtradeprofit.com') y Globalminingscity Ltd ('globalminingscity.com') como entidades no registradas.

Las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos' financieros pueden ser consultadas en su página web. Para comprobar si una entidad está registrada, los inversores pueden dirigirse al número de atención al inversor 900 535 015.