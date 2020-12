Economía/Finanzas.- La CNMV advierte sobre 14 'chiringuitos financieros' en Reino Unido, Irlanda y Luxemburgo

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado este miércoles trece advertencias recibidas de supervisores internacionales de Reino Unido, Irlanda y Luxemburgo sobre entidades no registradas para prestar servicios de inversión.

La FCA británica ha identificado dos entidades no autorizadas (Capital Process, que opera como tradetime.com, y 24 News Trade, 24news.trade), y cuatro sociedades clon: Blockchain Ltd (blockchain.com), Novak Peter Financial Advisors & Solutions (novakpeter.com), Mclaren Asset Management (mclaren-am.com) y Bonduel Asset Management (bonduelassetmanagement.com).

También ha advertido sobre un clon el supervisor luxemburgués, la CSSF, concretamente sobre la entidad Byblos Invest Holdings (byblos-holding.com).

En cuanto a las advertencias procedentes de Irlanda, la CBI ha advertido sobre cuatro clones y tres sociedades que prestan servicios de inversión sin autorización. Los clones son Elite Opportunities Plc (elite-plc.com), Multi Fund 10 (multifund10.com), Cashel Fund Plc (cashelplc.com) y Absl Fund Plc (abslfundplc.com), mientras que las entidades no autorizadas son Swanntech International (swann-tech.co.uk), Bridge Road Capital Management (brcm-ie.com) y Euro Loans (eurotopocket.com).

Las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias. Además, se pueden consultar más advertencias de reguladores no europeos en la web de IOSCO a través de 'Investor Alerts'.