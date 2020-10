Economía/Empresas.- Grenergy cierra la financiación puente de un parque solar en México de 35 MW por casi 15 millones

Grenergy ha firmado un préstamo puente con la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI) por un total de 14,86 millones de euros (17,5 millones de dólares) para la construcción del proyecto solar San Miguel de Ayende, de 35 MW, ubicado en Guanajuato (México), con un recurso de más de 2.300 horas de producción al año.

Dicha financiación se ha suscrito con un vencimiento a 15 meses con dos posibles extensiones de seis meses adicionales, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Si bien la planta está categorizada para venta a terceros ('build to sell'), en el caso de que no se materializara una venta de la planta al término de la vida del préstamo puente o reconsiderara mantener dicha planta como activo en operación ('build to own), se tiene un mandato con CIFI para la refinanciación a 15 años sin recurso a condiciones de mercado.

El parque solar San Miguel de Ayende se encuentra en fase de construcción por la propia Grenergy, estimándose su conexión y comienzo de generación para finales del primer trimestre de 2021.