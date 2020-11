Economía/Empresas.- La española Gigas adquiere el operador portugués para empresas ONI por 40 millones

El fondo GAEA/Inveready se convertirá en el principal accionista de Gigas con esta operación

La empresa española especializada en servicios de cloud computing Gigas ha alcanzado un acuerdo vinculante con la firma GAEA Inversión para la compra del operador de telecomunicaciones portugués para el segmento empresarial ONI, actualmente parte del grupo Cabonitel, en una operación valorada en unos 40 millones de euros y que convertirá al fondo en el principal accionista de Gigas.

Esta operación se produce después de que GAEA, fondo gestionado por Inveready, quien a su vez es bonista de Gigas, haya pasado a ser el propietario del 100% del capital social de ONI tras acordar con el Grupo MásMóvil una reorganización accionarial y societaria en Cabonitel.

En concreto, MásMóvil se ha hecho con el control del total del capital de Cabonitel, propietaria del operador de telecomunicaciones portugués para el segmento residencial Nowo, tras quedarse con la participación actual del 50,01% de GAEA en Cabonitel, que se hace a cambio con el 100% en Onitelecom Infocomunicações (ONI).

Posteriormente, Gigas ha adquirido a GAEA el operador ONI por 40 millones de euros (43 millones de euros de 'Enterprise Value'), lo cual supone un múltiplo de resultado bruto de explotación (Ebitda) de 6,1 veces, inferior al múltiplo de cotización actual de Gigas.

En concreto, el 62% del precio se abonará en acciones de nueva emisión de Gigas, por lo que tras la compra, la sociedad de capital riesgo GAEA/Inveready se convertirá en el principal accionista de Gigas y aportará "estabilidad financiera y un demostrado track record y conocimiento en telecomunicaciones y fusiones y adquisiciones".

El 38% restante del precio será abonado en efectivo, gracias a dos ampliaciones de capital que se someterán a la aprobación de una junta general extraordinaria de accionistas el 17 de noviembre. "Esta estructura demuestra el pleno alineamiento de GAEA/Inveready con la nueva estrategia anunciada por Gigas de ampliar sus actividades al mercado de telecomunicaciones", remarca la empresa.

Una vez completada la operación y las ampliaciones de capital, Gigas mantendrá una posición de tesorería en el entorno de los siete millones de euros y una deuda financiera neta de unos cinco millones de euros, "tan sólo 0,5 veces el Ebitda resultante", lo que permitirá a la compañía abordar nuevas compras aprovechando su capacidad de apalancamiento.

En ese sentido, Gigas informa de que está en proceso de 'due diligence' para adquirir una cartera de clientes de telecomunicaciones empresariales en España.

En cuanto a las ampliaciones de capital, la primera, por importe de hasta 17 millones de euros, excluye el derecho de suscripción preferente, y está destinada a inversores estratégicos que aportarán estabilidad a largo plazo, mientras que la segunda, con derechos de suscripción preferente, por importe de unos cuatro millones de euros, está destinada a los actuales accionistas, minoristas e institucionales. Ambas ampliaciones se realizarán al precio de 6,25 euros por acción.

IMPACTO DE LA ADQUISICIÓN

Gigas remarca que, con la adquisición de ONI, inicia su nueva etapa para convertirse en "un operador relevante en el mercado de servicios convergentes de telecomunicaciones, cloud y seguridad para empresas en la península ibérica".

Además, asegura que fortalece su oferta de productos para ser un proveedor integral ('one stop shop') a empresas y añade un equipo humano y unas capacidades de telecomunicaciones en Portugal que, junto con su experiencia en virtualización y su red de data centers global, conformarán las bases para el lanzamiento de servicios de telecomunicaciones OTT (over the top, es decir usando redes de terceros) en otros países.

"La compra de ONI sirve como piedra angular desde donde desplegaremos nuestra estrategia como proveedor de servicios de telecomunicaciones. Con esta adquisición, Gigas se convierte en una de las mayores empresas de telecomunicaciones del sector empresarial en la península ibérica, actuando como plataforma para un futuro crecimiento orgánico e inorgánico", ha remarcado el consejero delegado y cofundador de Gigas, Diego Cabezudo.

Por su parte, el socio responsable de GAEA, Carlos Conti, ha asegurado que están "plenamente alineados" con la nueva estrategia de Gigas en un mercado que conocen bien. "Aportar ONI a esta estrategia para acelerar su implementación nos parece una operación catalizadora para todos", ha subrayado.

ONI cerrará 2020 con unos ingresos estimados de 37,3 millones de euros y siete millones de euros de Ebitda normalizado. El operador cuenta con 165 empleados y presta servicios de telecomunicaciones, cloud e IT/Seguridad a aproximadamente 1.100 grandes y medianas empresas, así como servicios mayoristas de voz y datos a otros operadores. Dispone de dos datacenters propios (Lisboa y Oporto), redes de fibra metropolitanas en Portugal y un anillo de fibra que conecta Madrid con Lisboa y Oporto.