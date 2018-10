Economía/Bolsa.- Calviño afirma no estar preocupada ante la volatilidad del mercado bursátil

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha afirmado no estar preocupada ante la volatilidad del mercado bursátil, en el que ayer fueron protagonistas la cadena de supermercados Dia, con un desplome de sus acciones superior al 42%, y Cepsa, que retrasó su salida a Bolsa.

"No me preocupan en la medida en la que la Bolsa tiene una evolución tremendamente volátil, no solo la española, sino también las europeas, incluso a nivel mundial", ha señalado la ministra en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

"No podemos tomar un día como un dato generalizado", ha precisado la titular de Economía, quien ha resaltado que las empresas españolas están "en una situación positiva, con unos resultados muy positivos", por lo que ha confiado en que lo ocurrido en los últimos días en el mercado responda a un "episodio de volatilidad" y "se recupere".