Economía.-(AMP)Rufián dice que hablar de pacto de PGE con Cs y ERC es "mentir a sabiendas" y Montero insiste en negociar

ERC avisa al partido de Iglesias de que el PSOE elegiría a Cs y puede ser el siguiente en "salir de la ecuación"

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha asegurado este miércoles que afirmar que se pueden pactar los Presupuestos de 2021 con Cs y ERC a la vez es "mentir a sabiendas" y ha avisado a Podemos de que si "calla" ante la "operación salvar a Cs", puede ser "el siguiente en salir de la ecuación", porque el PSOE elegiría a la formación de Inés Arrimadas y "se juegan la gobernabilidad de su país par la próxima década".

Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido pese a las críticas en que "lo importante no es el quién, sino el qué", ya que "el momento del país lo merece" y ha pedido "aislar las elecciones catalanas" del debate presupuestario, aunque ha afirmado que el Gobierno "está apostando de forma importante por consolidar el bloque de la investidura".

Durante su intervención en el debate de las enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, Rufián ha anunciado el 'no' de ERC a las enmiendas a la totalidad presentadas por siete formaciones a los PGE para dar margen y tiempo a la negociación.

"ERC pondrá su fuerza negociadora al servicio de los intereses de Cataluña", ha indicado Rufián, quien ha rechazado un acuerdo con Cs y ha pedido que el Gobierno y los "medios afines" dejen ya de "vender que se puede hacer con Cs, quien gobierna con Ayuso en Madrid y con Vox en Andalucía y Murcia".

"Ya basta de terraplanismo ideológico", ha apostillado. En este sentido, ha indicado que en el Gobierno "intentarán pagar el precio más bajo para aprobar sus cuentas" y "Cs está desesperado", por lo que ve una "muy mala mezcla".

"CS no es que sea incompatible con ERC, Cs es incompatible con la izquierda", ha afirmado tras plantear algunas medidas a las que podría oponerse la formación 'naranja', como subir los impuestos a las rentas de capital, eliminar o bajar el IVA a productos de higiene femenina y pañales, subir los impuestos al juego online, destinar la deuda comprometida a la gestión de becas en Cataluña, dotar a un fondo de inmigración, limitar los alquileres o destinar el dinero en "reyes y tanques" a la gente.

También ha dictado "resolver de una vez por todas un conflicto político como el que vive España y Cataluña sin togas, sin espionaje y sin porras", en referencia al 'procés'.

Ha reivindicado la "ideología" y ha respondido a Montero que "no querer a la derecha no es un veto, es autoprotección", afeando que cuando ERC rechaza a la derecha se hable de veto y cuando CS niega acuerdos con "separatistas y filoetarras" es "responsabilidad de Estado". "No queremos a la derecha en ninguna ecuación; no es vetar, es autoprotección", ha añadido.

También se ha dirigido a Podemos para avisarles de que la operación "va mucho más allá de los PGE" y que si Cs alcanza su representatitivdad de 35 escaños de hace dos años, el PSOE "podrá escoger y si puede va a elegir a Arrimadas para vivir mediáticamente más cómodo". "Los siguientes en salir de la ecuación, si callan frente a la operación salvar a Cs son ustedes, se juegan la gobernabilidad de su país para la próxima década", ha avisado.

DENUNCIA LA "MISERIA, DESIGUALDAD Y PRECARIEDAD" EN CATALUÑA

En su intervención, Rufián ha subrayado que la política "no es un mercado, es hacerse cargo de la realidad aunque duela" por lo que ha pedido que "quien quiera vender mentiras, se meta a tarotista porque de lo mágico a lo tóxico hay solamente tres tuits".

A su juicio "hacerse cargo de la realidad es saber y decir que hoy hay muy poco margen para la magia", ha apuntado, citando datos sobre la desigualdad y las dificultades económicas en Cataluña, como los 12.000 desahucios en 2019, un 70% en alquileres, el 34% del paro juvenil, el 14% de paro femenino, el millón de "pobres", la pérdida de 4.000 pymes y autónomos o las diferencias "enormes" habitacionales de rentas per cápita de poblaciones y barrios.

"Cataluña es un país extraordinario pero con enormes cifras de desigualdad, miseria y precariedad extraordinaria y decir y combatir esto no nos hace menos patriotas ni menos independentistas; seguimos queriendo y luchando por una República catalana con la misma contundencia y fuerza y determinación desde hace 90 años", ha apostillado, y ha negado "traición" a Cataluña en respuesta a las críticas de "los que llevan tiempo cobrando sueldos públicos y vistiendo trajes de 1.000 euros", en alusión a Junts.

A su juicio, sería "terriblemente irresponsable" en el contexto actual "no escuchar, no hablar y no dialogar posibilidades de mejora y protección de las condiciones materiales de vida de la gente", lo que atañe a los PGE.

Eso sí, ha negado que los PGE sean la "nuevas tablas de Moisés caídas del cielo y entregadas al Gobierno", ya que siguen financiando de forma "terrible y abusiva" a la institución "corrupta" de la Casa Real y destina 7 millones a algo "opaco" como los fondos reservados, pero no considera que sean una "cadena y losa represiva anticatalana" como se pretende "vender" de otro lado.

Ha citado que contemplan una inversión "inédita de 7.730 millones para sanidad, también "inédita" en inversión social de 25.012 millones y 6.000 millones para el Plan de transición ecológica, un 20% más, recogiendo una inversión total para Cataluña igualmente "inédita" con un 48% más.

MONTERO INSISTE EN NEGOCIAR Y "AISLAR ELECCIONES CATALANAS" DE LOS PGE

Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que los PGE son "perfectamente votables" por las inversiones que incluye para Cataluña, por ser "progresistas y de marcado carácter social", aunque se puede mejorar en las enmiendas, y ha pedido dejar de lado los "vetos cruzados" en un momento "extraordinario" por la pandemia.

Ha reivindicado que el momento "extraordinario" actual "exige trascender análisis ordinarios" ya que se exige "el concurso de todos", y ha rechazado que se realice una "suerte de dependencia de leyes interrrelacionadas unas con otras" que acaben afectando a los PGE, en referencia a la enmienda que establece la eliminación del español como lengua vehicular en la reforma de la ley educativa.

"No deberíamos empañar el debate de cuestiones que no son las que en este debate podemos sustanciar o respecto al con quién y no al qué", ha enfatizado. En esta línea, le ha dicho a Rufián que "no puede tomar la decisión sobre otra formación política para apoyar o no el proyecto de PGE", ya que "las razones que tenga una formación para sentirse identificado le corresponde a cada formación".

Además, ha abogado por "aislar las elecciones catalanas" del proyecto de PGE, de forma que la votación de los grupos respecto al proyecto no se penalice en un sentido u otro en los comicios catalanes, aunque pueda ser un planteamiento "algo ingenuo".

"GOBIERNO ESTÁ APOSTANDO POR CONSOLIDAR EL BLOQUE DE LA INVESTIDURA"

De cualquier forma, ha aseverado que el Gobierno "está apostando de forma importante por consolidar el bloque que hizo posible la investidura de Sánchez". "Usted lo sabe, tenemos un Gobierno sólido que sabe perfectamente hacia donde se dirige y en un momento determinado sobre alguna materia podemos tener discrepancias pero en lo sustancial estamos de acuerdo", apuntando que los PGE deben recoger "guiños" para recabar apoyos.

La portavoz del Gobierno ha dicho que el Presupuesto es "perfectameante votable y especialmente por ERC" por su contenido respecto a la "singularidad de Cataluña, inversiones, el reconocimiento del pago de sentencias e inversiones "importantes" en Cercanías o el transporte metropolitano de Barcelona.

"No creo que haya ninguna línea ni ninguna partida presupuestaria de ingreso que pueda provocar el rechazo de su grupo", le ha dicho, defendiendo que es "bastante integrador de todas las necesidades y contribuye al bienestar de España y de Cataluña".