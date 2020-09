Economía.-(AMP) Sordo y Álvarez defienden extender los ERTE el tiempo necesario y mantener la protección en el 70%

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, ha defendido este viernes ante el Gobierno y la patronal la necesidad de extender los ERTEs el tiempo que sea necesario mientras dure la crisis derivada de la pandemia y han vuelto a insistir en mantener en el 70% la base reguladora de la prestación que perciben los trabajadores en ERTEs.

Así los han trasladado ambos líderes sindicales tras la reanudación este viernes de la mesa del diálogo social con el Gobierno y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, celebrada en Palma de Mallorca, encuentro en el que los sindicatos han encontrado "buena disposición y acogida" a sus propuestas tanto por parte del Ejecutivo como de las patronales.

Para Sordo, es absolutamente necesario renovar la regulación de los ERTE para que sean la "alternativa" a los despidos, así como mantener los ERTE de rebrotes para aquellas actividades que han tenido que volver a echar el cierre por las nuevas restricciones.

"Hay que trasladar una idea fuerza: el uso de los ERTEs tiene que durar tanto como dure la crisis económica y la pandemia sanitaria; se pueden hacer revisiones del instrumento cada cierto tiempo y afinar la regulación, pero hay que dar certidumbre y contar con los ERTEs mientras sea necesario", reiteró.

En la misma línea, Álvarez ha indicado que es preciso mantener este instrumento para evitar las reducciones de plantilla, y hay que hacerlo de manera "ágil y eficaz" para que, una vez que la pandemia esté superada, las empresas y los trabajadores estén en "plena forma" para poder reiniciar la actividad.

"Para nosotros los ERTEs tienen que durar el tiempo que sea necesario, situar fechas para finalizarlos no aporta tranquilidad y sosiego para mantener la actividad", apuntó Álvarez.

Los sindicatos, en palabras de Sordo, han trasladado a Gobierno y patronal que ir hacia un sistema "sectorializado" de ERTEs "no es buena idea", porque hay situaciones que hay que atender, como por ejemplo, los supermercados que se encuentran en zonas turísticas y que también se han visto muy afectados, aunque el sector de la alimentación en el conjunto de España no lo esté.

"Hemos planteado que la sectorialización no nos convence y hemos encontrado una actitud receptiva para abordar esta cuestión", añadió Sordo, quien también apuntó que es una "prioridad absoluta" mantener en el 70% la base reguladora de los empleados acogidos a un ERTE, lo que tendría un coste de unos 970 millones de euros, según cálculos del sindicato.

Sordo también abogó por proteger a los trabajadores que perdieron la prestación por desempleo en el estado de alarma y que no encuentran trabajo en la situación actual, para los que pidió algún tipo de prestación.

Por último, el líder de CCOO dijo que España inicia el curso en una situación "dramática" para muchos ciudadanos y los agentes sociales van a poner todo de su parte para poder alcanzar acuerdos que permitan salvaguardar los derechos, rentas y trabajos de los empleados. "El diálogo social ha demostrado que es una herramienta efectiva y la voluntad por nuestra parte no va a faltar", subrayó.

En la misma línea, Pepe Álvarez defendió que los trabajadores que están en un ERTE no pueden perder la cuantía del salario una vez pasados los 180 días, por lo que pidió al Gobierno que de una "manera clara y directa" se comprometa a mantener la base reguladora en el 70%.

TEMPORALES Y FIJOS-DISCONTINUOS

También hizo hincapié en la necesidad de solventar el problema de los temporales y de los fijos-discontinuos, que como consecuencia de haber estado en un ERTE, no tiene cotizaciones suficientes y se quedan sin prestaciones sociales, por lo que abogó por una fórmula que permita que estos trabajadores tengan un subsidio.

"No voy a dejar de decirle al Gobierno que no se come con carácter retroactivo, y estamos hablando de elementos de subsistencia, por eso nos parece tan importante que más allá de la medida del IMV, encontremos la manera de que no queden más colectivos desprotegidos", reiteró Álvarez.

Asimismo, el líder de UGT volvió a reiterar que los ERTEs tienen que durar el "tiempo que sea necesario" porque fijar fechas de finalización de los mismos no aporta tranquilidad y sosiego para mantener la actividad económica.

"El Gobierno plantea, y tiene sus razones presupuestarias, que en tres meses hagamos un análisis y tomemos las medidas necesarias y desearíamos despejar la idea de que finalizan en una fecha determinada", apuntó Álvarez, dejando entrever que el Gobierno apuesta por extender los ERTEs hasta el mes de diciembre.

En este sentido, admitió que los ERTEs tienen un coste presupuestario, pero advirtió de que los "no ERTEs" también lo tienen, dado que son trabajadores que acaban en el paro. "La situación económica no debe ser la excusa para no continuar con esta figura", indicó.

Por último, Álvarez dijo que parece "evidente" que las tres partes tienen "plena coincidencia" en mantener los ERTEs y los objetivos de los mismos, por lo que indicó que a pesar de ser una negociación "complicada", debería culminarse con la "tranquilidad" de que se van a prorrogar, más allá de que en diciembre haya que hacer alguna revisión.