Economía.- Todó dice que no votó su subida salarial en Caixa Catalunya y que se hizo "con transparencia"

Defiende que la caja no era insolvente y cuestiona las cifras de retribuciones por las que acusa el fiscal

El exdirector de Caixa Catalunya Adolf Todó ha asegurado este martes, en el juicio en la Audiencia de Barcelona, que no estaba presente cuando el consejo de administración votó su aumento salarial en enero de 2010, contradiciendo lo que dijo en el juzgado de instrucción, y ha destacado la "transparencia" en materia retributiva con el Banco de España.

"Yo no estaba. No podía ni abstenerme ni votar ni a favor ni en contra. No estaba", ha dicho en su declaración como acusado por dos presuntos delitos de administración desleal, al referirse a la votación del Consejo de Administración del 19 de enero de 2010 en que se aumentó su salario fijo y variable del 35 al 50%.

Sobre este acuerdo, en el que se centra la principal acusación del fiscal, ha explicado que al incrementarles las retribuciones variables también les aumentaron los objetivos a lograr para recibirlas: "No creo que el consejo quisiera facilitar que cobráramos la parte variable de forma fácil", y de hecho solo cobraron un 16% y no un 50%, ha precisado.

Todó ha asegurado que durante estos cinco años de procedimiento ha hecho memoria y ha hablado con el expresidente de la entidad Narcís Serra --también acusado-- que le ha ayudado a recordar que ese día él no votó porque se le pidió que se ausentara del consejo cuando se abordaron las subidas salariales, y que cuando regresó "ya se había votado".

En su escrito de acusación, sin embargo, el fiscal le acusa de haber participado en los dos consejos de administración y de votar a favor de los aumentos salariales.

Sobre el Consejo de Administración del 13 de octubre de 2010, en que se le subió el sueldo de 800.481 euros a 812.501, ha explicado que votó favorablemente pero que fue un consejo donde no se pidieron los votos a favor, sino solo las abstenciones y en contra.

Ha asegurado que el Banco de España estaba al corriente de los acuerdos sobre retribuciones ya que en 2010 Caixa Catalunya estaba en plena inspección y había destinado un inspector fijo a la entidad y "se miraba todo".

"Tengo la absoluta seguridad de que el inspector del Banco de España era consciente de aquella subida de sueldos", ha destacado.

En este sentido, ha asegurado que, si en algún momento el Banco de España les hubiera pedido modificar los acuerdos salariales porque no eran correctos, lo hubieran hecho: "Para mí el Banco de España era la ley".

Sobre los aumentos salariales pese a la época de crisis, Todó ha afirmado que "lo prudente era gestionar con el mejor equipo posible" ese momento complicado, para lo que debían pagarles los sueldos de mercado para que se quedaran en la entidad y se sintieran valorados.

CAJA "FUNDAMENTALMENTE SÓLIDA"

Sobre la situación de la entidad cuando se aprobaron esos aumentos salariales presuntamente desproporcionados, ha defendido que en 2010 el Banco de España --cuando se aprobó una aportación de 1.250 millones de euros del Frob-- determinó que la caja era "fundamentalmente sólida" y no tenía ninguna debilidad.

Ha indicado que en 2009 la entonces ministra de Economía Elena Salgado hablaba de 'brotes verdes' y hubo tres meses seguidos de crecimiento positivo, por lo que el equipo directivo de Caixa Catalunya estaba "absolutamente convencido" de que iban a tirar el proyecto adelante.

"Yo no era un 'kamikaze', no me hubiera comprometido en un proyecto pensando que no tendría salida", ha indicado, y ha puntualizado sobre las pérdidas de la entidad en 2011 y 2012 que fueron principalmente por provisiones y saneamientos.

En este sentido, ha añadido que la caja no era insolvente pese a tener "un nivel de solvencia ajustado" del 4,76 de core capital (dos veces y media más que el límite) y que la asistencia financiera del Frob fue para la integración de cajas, para coadyuvar a la reestructuración del sistema financiero.

Ha justificado el ERE que afectó a 1.300 trabajadores en 2010 fue por la reestructuración del sector bancario que quería impulsar el Frob para reducir el nivel de bancarización y el tamaño del sector y no porque la entidad estuviese "quebrada".

A respuestas de su abogado, Todó ha cuestionado las cifras que da el fiscal sobre sus retribuciones en su escrito de acusación, negando la cifra de provisiones matemáticas a 2012 de 8,2 millones euros (ya que el fondo interno de 3,9 millones él no lo cobró porque solo era una provisión por si se prejubilaba): ha asegurado que en realidad han sido 3,6 millones de euros de los que 1,3 procedían de sus diez años en Caixa Manresa.

Sobre su llegada a la entidad en 2008 y la negociación de su contrato, Todó ha explicado que pidió tener la misma estructura de contrato que en su puesto anterior en Caixa Manresa, con una parte fija de la mediana del sector financiero y una parte variable, además de un plan de pensiones con una prestación del 80% del sueldo: "En Caixa Manresa mi sueldo era un 30% inferior pero la caja era 10 veces más pequeña".

Asimismo, durante su declaración ha explicado que se enteró de que estaba siendo investigado por la prensa y se quedó "casi en estado catatónico" y escribió para quejarse al entonces ministro Luis de Guindos y al exgobernador del Banco de España Luis María Linde porque consideró que era inaudito.