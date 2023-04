Economía.- La Seguridad Social admite que aún no bonifica la cuota de autónomos a trabajadoras por riesgo en lactancia

La Tesorería General de la Seguridad Social ha reconocido que su sistema informático aún no está aplicando la bonificación del 100% de la cuota a las trabajadoras autónomas que deben parar su actividad por riesgo durante la lactancia.

En una respuesta enviada al Congreso, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno explica que los sistemas informáticos de la Tesorería General de la Seguridad Social contemplan todos los casos en que aplica la bonificación del 100% de la cuota de autónomas recogida en el artículo 38 de la ley de tasas, "pero no la ocasionada por una situación de riesgo durante la lactancia natural".

El Ejecutivo responde de este modo al BNG, que registró una pregunta parlamentaria precisamente para denunciar que a muchas trabajadoras autónomas con derecho a una reducción en la cuota inmediatamente después de la maternidad no se les está aplicando.

En algunos casos, denuncia la formación gallega, las trabajadoras llevan esperando una solución más de dos años. En este contexto, el BNG denuncia que "no es justo" que no se dé una solución "ágil e inmediata" a las mujeres afectadas y que tengan que seguir esperando, mientras, apunta la formación, en las oficinas de la Tesorería General Social "no resuelvan el problema y se van pasando esta cuestión entre la delegación de A Coruña y la central de Madrid".

EL GOBIERNO ESPERA RESOLVER EL PROBLEMA EN JULIO

Para dar solución a esta situación, dice el Gobierno en esta misma respuesta, "se estima como fecha probable el mes de julio de 2023, para la finalización de las adaptaciones necesarias".

En su explicación del problema, el Gobierno se justifica en la pandemia. En concreto, apunta que los desarrollos informáticos necesarios para solucionar tal situación "no han podido acometerse con antelación a consecuencia de los trabajos que se han debido realizar para la aplicación de todas las medidas adoptadas durante el período pandémico".