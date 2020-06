Economía.- El PP rechaza a Cani Fernández para presidir la CNMC y recuerda al Gobierno sus críticas a puertas giratorias

El Partido Popular ha rechazado este lunes la designación por parte del Gobierno de la abogada Cani Fernández como candidata para presidir la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) asegurando que "no es el perfil oportuno". Además, ha recordado al Ejecutivo de Pedro Sánchez sus críticas en el pasado a las llamadas "puertas giratorias".

Así se ha pronunciado la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, al ser preguntada en rueda de prensa si comparte ese nombramiento y si el Ejecutivo ha mantenido algún tipo de contacto con el PP para consensuar la persona que debe ocupar ese puesto.

"No compartimos ese nombramiento porque consideramos que no es el perfil oportuno para ostentar esa responsabilidad. El PP no comparte ese cargo", ha afirmado Gamarra, en una comparecencia en la sede del PP junto a la vicepresidenta del Congreso, Ana Pastor, tras la reunión del grupo de sanidad del partido por el Covid-19 que ha presidido Pablo Casado.

Dicho esto, la responsable de Política Social del PP ha recordado al Ejecutivo de Sánchez sus manifestaciones sobre las "puertas giratorias". "Les invitamos a que analicen las declaraciones sobre las puertas giratorias que suelen decir muy habitualmente todos los miembros de este Gobierno", ha enfatizado.

Según adelantó el diario 'El País', Cani Fernández es la candidata para sustituir a José María Marín Quemada, pero también hay que relevar a la actual vicepresidenta, María Fernández, y otros tres consejeros: Clotilde de la Higuera, Benigno Valdés y Josep Maria Guinart, todos ellos propuestos en su día por el PP, salvo Guinart, nominado por la antigua Convergència. Los cinco han continuado ejecutando sus tareas de forma interina en tanto se materialice su relevo.