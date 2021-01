Economía.- El precio de la luz volverá a subir este miércoles un 6,75% y alcanzará su segundo mayor nivel en enero

El precio medio diario de la luz en el mercado mayorista volverá a subir este miércoles un 6,75% con respecto al marcado este martes, para alcanzar su segundo nivel más alto en lo que va de mes de enero, situándose casi en los 90 euros por megavatio hora (MW), en plena ola de frío que asola España.

En concreto, el conocido como 'pool', cuyos precios diarios se fijan con un día de antelación, marcará para el 13 de enero un precio medio diario de 89,94 euros por MWh, solo superado así en lo que va de inicio de 2021 por el récord de 94,99 euros por MWh que registró el pasado viernes, según datos recogidos por Europa Press a partir del operador del mercado ibérico (Omie).

De esta manera, después del ligero respiro dado en el fin de semana, con una caída en sus precios debido en gran parte a la menor demanda, los precios de la electricidad vuelven retomar el rally alcista en que están inmersos desde la llegada de la borrasca Filomena hace una semana y la ola de frío.

Este lunes el precio medio de la luz en el mercado mayorista ya recuperó sus niveles por encima de los 80 euros, con una subida del 24,4% respecto a los 66,27 euros que marcó el domingo, y hoy martes ascendió hasta los 84,25 euros por MWh.

Junto con subida en el precio medio diario para este miércoles, también presionarán al alza los precios en las horas puntas. Así, entre las nueve y diez de la noche los consumidores que dispongan de tarificación por horas pagarán la electricidad a 112,84 euros por MWh, mientras que la hora más barata se dará a las cinco de la madrugada, con 61,35 euros por MWh.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final de los consumidores que tengan contratada la tarifa regulada (PVPC), mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante, al IVA y al Impuesto de Electricidad. El Gobierno ha congelado para 2021 los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados.

Mientras, están exentos de estas oscilaciones en el precio diario los consumidores que están en el mercado libre, ya que cuentan con un precio pactado con su compañía.

RIBERA CREE QUE ES UN EPISODIO "COYUNTURAL" Y CON IMPACTO "LIMITADO".

En una entrevista con Europa Press el pasado sábado, la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, consideró que la subida en el precio de la electricidad de estos días se trata de un episodio "coyuntural" y que tiene un impacto "limitado" en el recibo de la luz.

Ribera señaló que se ha dado la 'tormenta perfecta' con los ingredientes de la ola de frío, que ha provocado un aumento en la demanda de energía, y a los que se han unido la presión en el mercado del gas natural y el incremento en los precios de CO2, lo que ha llevado a registrar ese "incremento coyuntural" en el precio de la electricidad.

Asimismo, incidió en que este incremento en el mercado mayorista eléctrico "no tiene un impacto lineal" en la factura de la luz, por lo que no se traduce en subidas automáticas ni de la misma cuantía en los precios finales que pagan los consumidores, ya que en el recibo hay otros conceptos (peajes, cargos e impuestos) que no se ven afectados por el mercado.

EL RECIBO, UN 28% SUPERIOR EN LO QUE VA DE ENERO.

Con datos del simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) consultados por Europa Press, en los 12 primeros días de enero para un consumidor con una potencia contratada de 4,4 kW y un consumo anual de 3.900 kilovatios hora, acogido a la tarifa regulada, el recibo en estos días alcanza los 30,92 euros, un 28% más que en el mismo periodo del año pasado, con un encarecimiento de unos 6,7 euros.

Según datos de Facua, el recibo de la luz del usuario medio ascendería 86,52 euros si se mantiene el precio medio del kilovatio hora (kWh) de los 12 primeros días del año, un 26,7% más que en el mismo periodo de 2020.

En cuanto al precio medio del kWh en lo que va de mes, ha alcanzado los 18,39 céntimos (impuestos indirectos incluidos), lo que representa una subida interanual del 37%. En las mismas fechas de enero de 2020, su importe medio era de 13,42 céntimos.

OCU RECOMIENDA NO CAMBIARSE DE TARIFA Y SEGUIR EN LA PVPC.

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recomendado, a pesar de la subida del precio de la electricidad de los primeros días del año, no cambiarse de tarifa, ya que la tarifa regulada (PVPC) sigue estando entre las mejores tarifas.

En un comunicado, la organización destaca, eso sí, que la subida excepcional del precio la energía eléctrica durante el temporal vuelve a poner en tela de juicio el sistema marginal de fijación del precio.

Asimismo, pide una vez más al Gobierno una revisión del sistema de fijación del precio de la electricidad para evitar unos precios disparados en los picos de gran demanda.