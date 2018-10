Economía.- Planas pide a los socios de la UE su apoyo a la candidatura española para la dirección general de la OIV

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha pedido este lunes a los países de la Unión Europea que son parte de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) que den su apoyo al español Pau Roca en el procedimiento para designar al nuevo director general del organismo.

"He apelado a los 20 Estados miembros que son parte de la organización para que produzcan un desbloqueo de la situación", ha afirmado en Luxemburgo, donde participa en la reunión de ministros de Agricultura de la UE.

Planas ha explicado que hasta ahora se han producido dos votaciones y que, aunque el candidato español "va en cabeza" con respecto a el otro candidato neozelandés, todavía no ha recabado los apoyos suficientes. "Vamos claramente en cabeza, pero aun faltan unos pocos votos y por eso he apelado a los Estados miembros. He agradecido a los que apoyan y he pedido a los que no que nos apoyen en esta situación", ha incidido.

El titular de Agricultura del Gobierno ha calificado como "muy importante" que venza la candidatura española para "conseguir que el modelo de producción europeo se vea reflejado en la gestión" de la OIV.

Planas ha señalado que el club europeo es "una unión" aunque "cuesta definirnos en torno a candidatos comunes". Y ha afirmado que es "positivo" que alguien que "representa la visión" del sector vitivinícola europeo" pueda conseguir que el modelo comunitario "sea también el de la OIV".

Por último, ha defendido que conjugar una presidencia brasileña y una dirección general española en la OV sería una combinación "muy positiva".