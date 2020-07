Economía.- Planas pide el apoyo del PP a la negociación española para "blindar la PAC"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha realizado este lunes una "llamada a la responsabilidad" y a recabar el apoyo del PP, como principal partido de la oposición, a la negociación que realice el Gobierno de España en el próximo Consejo Europeo para, entre otras cuestiones, "blindar" la próxima Política Agrícola Común (PAC), y en esa línea ha remarcado que "en un Consejo europeo, todos somos España", porque las negociaciones "son de país", no de un gobierno o un partido político concreto.

En el transcurso de su intervención en un desayuno informativo de Europa Press organizado en Jaén con el patrocinio de Caja Rural de Jaén, Picualia, Gruppo Pieralisi y Laboratorios VIR, y al hilo del Consejo europeo previsto para los próximos días 17 y 18 de julio, el ministro ha comentado que le "preocupan mucho algunas expresiones" que ha escuchado en los últimos días procedentes de representantes del PP "diciendo que los intereses de España no se van a defender bien, o alineándose con condiciones suplementarias de cara a la aplicación del denominado fondo de recuperación" vinculado a la pandemia del coronavirus.

"Me conozco muy bien las discusiones, y cuando en una caja negociadora hay 15 temas, al final es cambio de tema por tema", ha comentado el titular de Agricultura, quien ha subrayado que él quiere "blindar la PAC, pero para eso nos vendría mejor que la principal fuerza de la oposición apoyara al Gobierno en esa negociación".

Porque, "si no es así, corremos el riesgo de que lo que son las condiciones del fondo de recuperación acaben convirtiéndose en una dentellada sobre la PAC", según ha advertido el ministro antes de matizar que "espero y deseo que no sea el caso", de ahí que realice una "llamada a la responsabilidad, porque las negociaciones europeas son de país, no exclusivamente de gobiernos o de fuerzas políticas" concretas.

Por eso, "cuanta mayor unidad haya, mucho mejor, porque eso nos dará mucha más fuerza en Bruselas", según ha incidido el titular de Agricultura, quien ha insistido en señalar que, "cuando España se sienta en un Consejo Europeo, no se sienta Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, o una bandera o un partido político", sino que "se sienta España como país", de ahí que "al que le toca negociar tiene que tener el apoyo de todo el país detrás".

SOBRE UN POSIBLE RECORTE DE LA PAC

A la pregunta de si teme un "recorte" de la PAC de cara al periodo 2021-2027, ha respondido que es "un presupuesto muy difícil de negociar", y él sabe "lo que es negociar en Bruselas", donde "hay que llevar los bolsillos cosidos cuando uno llega a una negociación", si bien ha apuntado que "estamos muy bien posicionados", y ha explicado que España "ha estado defendiendo una PAC que sea en dotación cuanto menos la misma que la del periodo 2014-2020", de modo que esté "dotada financieramente en forma suficiente para afrontar los nuevos retos".

Ha indicado que el Gobierno y las comunidades autónomas, las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas y las organizaciones medioambientales están "de acuerdo en que esa es una base común", y le "gustaría que los partidos políticos expresaran el mismo nivel de unidad que ha expresado el mundo agrario para la defensa de los intereses de la futura PAC en la misma dotación de la que tenemos en este periodo".

Eso "es muy importante, y también los reglamentos cuya discusión concluirá en otoño", según ha comentado el ministro, que ha indicado que el próximo día 23 de julio ha convocado una reunión con las comunidades autónomas donde "empezaremos a perfilar el modelo de aplicación" que, no obstante, "no se podrá decidir finalmente hasta que no tengamos la votación final, y también lo referente a los reglamentos europeos sobre la base de los cuales se aplicará la próxima PAC en España".

CANDIDATURA DE CALVIÑO AL EUROGRUPO

Por otro lado, sobre la candidatura de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, a la presidencia del Eurogrupo, Luis Planas ha comentado que la conoce desde "hace muchos años" y es "una gran ministra y vicepresidenta" que "conoce muy bien su oficio" y es una persona "increíblemente volcada y comprometida con su trabajo", por lo que, en su opinión, "sería una excelente presidenta del Eurogrupo".

El titular de Agricultura ha destacado además que su compañera del Consejo de Ministros "cuenta con el apoyo de todos los partidos en España" para presidir el Eurogrupo, y ha dicho que espera "que ese apoyo también se manifieste en Europa".

En ese sentido, ha subrayado que el PP "ha expresado su apoyo" a la candidatura de Calviño "al menos en España", y "debo confiar en que lo que se dice en Madrid se aplica en Bruselas", según ha apostillado, y ha concluido indicando que la hipotética elección de la ministra de Economía como presidenta del Eurogrupo sería "un éxito" tanto para ella como "de España, que también se lo merece".