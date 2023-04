Economía.- CS pide eliminar el impuesto de transmisiones patrimoniales y deducirse el 95% de IRPF por alquilar a jóvenes

La portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp, ha afirmado este lunes que, en materia de vivienda, su grupo apuesta por eliminar el impuesto de transmisiones patrimoniales y por una deducción de hasta el 95% del IRPF para propietarios que alquilen su vivienda a menores de 35 años.

En rueda de prensa en la sede nacional del partido, Guasp ha explicado que el citado impuesto supone una "barrera más" para los jóvenes que acceden a una vivienda, pues asegura que la compra de una primera vivienda puede conllevar el pago de unos 50.000 euros por este concepto.

En lo que respecta a la deducción del IRPF, Guasp ha indicado que se aplicaría tanto a propietarios que destinen el alquiler a gente joven, como a aquellos que pongan su vivienda en los programas de vivienda pública.

También ha recordado una de las principales medidas que Ciudadanos ha promovido en las últimas semanas, que es la de adelantar el 10% de la futura pensión de un trabajador joven para destinarla a la entrada de una hipoteca.

Guasp cree que, en definitiva, todas estas iniciativas hacen frente a una senda de "medidas intervencionistas" llevadas a cabo por el Gobierno que "no son eficientes", porque a su juicio "van a perpetuar el drama del acceso a la vivienda".

UNA LEY DE VIVIENDA "NEFASTA" Y QUE FACILITA LA 'OKUPACIÓN'

La portavoz no ha perdido la oportunidad de referirse a la Ley de Vivienda, que actualmente se encuentra en fase de tramitación parlamentaria con visos de aprobarse de manera definitiva antes de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.

Sobre esta norma Guasp ha dicho que es "nefasta" y un "obús contra el mercado del alquiler y de la vivienda", ya que considera que en lugar de aprobar medidas que faciliten el acceso a la vivienda, lo que va a hacer es "intervenir más el mercado". "No va a haber pisos, no va a haber oferta para que los jóvenes y los no tan jóvenes puedan alquilar", ha apostillado a renglón seguido la portavoz.

Además, la 'número uno' de Ciudadanos ha advertido que la ley "facilita" la 'okupación' ilegal y va a "acabar de agravar un drama que existe en nuestro país".

Enfrente de esta ley, Guasp ha subrayado la importancia de impulsar los incentivos fiscales y medidas "ambiciosas" dirigidas a garantizar la seguridad jurídica y "no criminalizar encima y ahogar más a los propietarios".