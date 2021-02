Economía.- Nofumadores.org pide al Gobierno dejar de subvencionar con la PAC el cultivo de tabaco en Extremadura

La asociación Nofumadores.org ha reclamado al Gobierno que deje de subvencionar con la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea (UE) el cultivo de tabaco en Extremadura. Así, reclaman la reconversión de los cultivos para "recortar la interferencia política de la industria".

La asociación de derechos civiles, a través de su presidenta, Raquel Fernández Megina, sostiene que en esta Comunidad Autónoma, las corporaciones tabaqueras están usando a los agricultores como "punta de lanza para reclamar dinero público para una industria que está detrás de 60.000 muertes al año, a la vez que cercenan el derecho a la salud de millones de españoles y tiene un impacto económico negativo sobre la sociedad y el medio ambiente".

De la misma forma, señalan que los agricultores de tabaco extremeños "no deberían de tener acceso a las ayudas de la PAC pues entre los objetivos de la Política Agraria Común está la protección al medio ambiente, lo que no se garantiza con los cultivos de tabaco y la protección de la salud, lo que claramente no cumple el tabaco".

Nofumadores.org, en colaboración con más de una veintena de asociaciones sanitarias, ciudadanas y de consumidores, ha elaborado un plan para terminar con la pandemia del tabaco llamado 'ENDGAME', en el cual llama a la reconversión del cultivo de tabaco en España.

"La Unión Europea acaba de anunciar un gran plan para luchar contra el cáncer y reducir la prevalencia de tabaquismo al 5 por ciento en 2040. Está estrategia a largo plazo es incompatible con cualquier pretensión que persiga que los cultivos de tabaco obtengan de la política agraria común de la UE algún otro tipo de subvención", argumentan.

"Entendemos que hay familias que viven de ello, pero es necesario poner de relieve que es moralmente deplorable vivir de un negocio con consecuencias negativas para la salud, además el cultivo del tabaco no es rentable sin las ayudas de la PAC. Consideramos necesario que se ayude a dichos agricultores para que abandonen el cultivo del tabaco y dediquen sus campos a cultivos que aporten un beneficio a la sociedad. Ha llegado el momento de reconvertir el sector del cultivo de tabaco en Extremadura y darles a todos esos agricultores un modo de vida digno que no suponga la muerte y el sufrimiento de sus conciudadanos", expresa Fernández Megina.