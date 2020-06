Economía.- Moody's mantiene el rating de Aena en 'A3', así como su perspectiva 'negativa'

La agencia de calificación crediticia Moody's ha decidido mantener el rating 'A3' del gestor aeroportuario Aena, al tiempo que también ha decidido dejar sin cambios la perspectiva 'negativa' de la empresa como emisor a largo plazo, según ha informado en un comunicado.

La calificadora de riesgos ha indicado que el mantenimiento de la nota refleja las expectativas de que, pese al incremento de la deuda por la extensa duración del Covid-19, Aena "seguirá teniendo unas métricas financieras sólidas hasta, al menos, 2022 y 2023". Al tiempo, Moody's ha subrayado que la perspectiva se corresponde con los riesgos asociados a la incertidumbre por la recuperación del tráfico aéreo.

La agencia ha reiterado que el sector turístico ha sido uno de los más afectados por la crisis debido a su sensibilidad a la demanda de los consumidores y su confianza. "Más específicamente, la debilidad en el perfil crediticio de Aena, incluyendo su exposición a restricciones de viajes y sensibilidad a la demanda de los consumidores, la han dejado vulnerable a los cambios en la confianza del mercado en estas condiciones operativas sin precedentes, por lo que Aena sigue siendo vulnerable a la continua expansión del brote", ha alertado Moody's.

El escenario base de la firma de ratings contempla que el segmento de los aeropuertos permanezca "profundamente constreñido" en 2020 y 2021 y no recuperará los niveles de tráfico de 2019 hasta finales de 2023 "como pronto".

De forma específica para el gestor aeroportuario español, Moody's ha empeorado sus previsiones de tráfico de pasajeros. Ahora estima que caerá un 50% en 2020, frente al 30% proyectado en marzo. En 2023, el tráfico todavía será el 95% del registrado en 2019, por lo que la plena recuperación no se alcanzará hasta un año más tarde.

Moody's ha explicado que no ha mejorado el rating de Aena, pese a ser una empresa relacionada con el Gobierno, debido a que su rating ya se encuentra por encima de la nota de solvencia soberana de España. Si la recuperación del tráfico es más rápida que lo previsto por Moody's, la agencia mejorará la perspectiva de la empresa, pero no incrementará el rating debido a que no considera que deba estar más de un escalón por encima de la nota asignada a España.

RATINGS A OTROS AEROPUERTOS

Por otro lado, la agencia ha examinado este miércoles los ratings de otros aeropuertos europeos de Francia, Italia y República Checa, según sendos comunicados emitidos por Moody's.

Así, el organismo ha mantenido la nota de 'Baa3' asignada a Millione, la sociedad dominante del Grupo Save, la empresa concesionaria de los aeropuertos de Venecia y Treviso. No obstante, a diferencia de Aena, su perspectiva ha sido rebajada a 'negativa' desde 'en revisión'.

El cambio, la perspectiva refleja los "elevados riesgos crediticios" procedentes del descenso "acusado" del tráfico y las "continuas incertidumbres" sobre las perspectivas de la recuperación. Asimismo, Moody's considera que la reducción del flujo de caja afectará a la liquidez y el balance de la empresa, lo que empeorará sus métricas clave en 2020 y 2021.

La calificadora también ha mantenido la nota 'Baa2' de Aéroports de la Côte d'Azur, gestor de los aeropuertos de Niza, Cannes y Saint-Tropez y filial de Azzurra Aeroporti, a su vez propiedad de Atlantia, Aeroporti di Roma, EDF y el Principado de Mónaco. La perspectiva ha sido situada en 'negativa' desde 'en revisión'

En cuarto lugar, Moody's también ha decidido mantener el rating 'Aaa3' de Letiste Praha, el gestor del aeropuerto de Praga, al tiempo que ha dejado intacta su perspectiva 'estable'.