Economía.- Montero dice que la propuesta fiscal del Gobierno tendrá en cuenta la "nueva realidad" tras la pandemia

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este lunes que la nueva propuesta fiscal del Gobierno se deberá replantear y tendrá en cuenta la "nueva realidad" surgida tras la crisis de la pandemia del coronavirus.

En una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press, Montero ha criticado a los partidos políticos que se "inventan" que desde el Ejecutivo suben impuestos. "Este Gobierno viene a mejorar la vida de las personas", ha defendido, para después avisar de que la situación económica tras la crisis sanitaria está provocando una "caída de ingresos" que tendrá que "conjugar" con las negociaciones del Ejecutivo con Bruselas.

"Presentaremos la propuesta fiscal siendo conscientes de que hay que acompasarla a la nueva realidad", ha dicho la ministra portavoz, que ha insistido en que la pandemia provocará cambios en los "planteamientos" anteriores a la crisis sanitaria pero que también serán una "oportunidad" para "orientar nuestro modelo productivo".

En este sentido, la titular de Hacienda ha citado "figuras fiscales que se correspondan más con una sociedad del siglo XXI", como la "fiscalidad ecológica, el impuesto digital o el de las transacciones financieras". Además, ha señalado una revisión "despacio y en profundidad" del impuesto de sociedad. "Tendremos que trabajar todos en la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida", ha pedido.

Sobre el 'decreto de nueva normalidad' que negocia el Gobierno, Montero ha lamentado que haya formaciones que no vayan a apoyarlo porque "persigue tener claro las directrices sanitarias". "Me cuesta trabajo que para determinar estas cuestiones tengamos que estar negociando para conseguir el voto de otros que no quieren esta nueva normalidad", ha dicho la ministra, que también ha pedido que se imponga "el sentido común y la sensatez".