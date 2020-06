Economía.- Montero afirma que la subida de impuestos prevista es la recogida en el acuerdo programático de Gobierno

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este jueves que la propuesta fiscal que planea el Gobierno está recogida ya en el acuerdo programático de Gobierno suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos y en el "fallido" proyecto de Presupuestos de 2019, que contempla "todas las figuras fiscales con todos los tipos".

Así ha respondido durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso en respuesta a una pregunta del diputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros, quien le ha cuestionado por tercera vez consecutiva sobre la subida de impuestos que prevé aprobar el Ejecutivo.

Montero ha lamentado la "falta de respeto" de volver a contestar "lo mismo" por tercera vez consecutiva y ha insistido en que la propuesta fiscal del Ejecutivo se recoge en el acuerdo programático suscrito entre PSOE y Unidas Podemos y en el "fallido" proyecto de Presupuestos de 2019.

Estos contemplaban medidas como un tipo mínimo del 15% en Sociedades, del 18% para banca y petroleras, un gravamen del 5% de los dividendos a empresas, la creación de las tasas 'Tobin' y 'Google', un aumento del IRPF a las rentas altas; una subida del 1% en Patrimonio a fortunas de más de 10 millones, la equiparación del diésel con la gasolina o una nueva ley de lucha contra el fraude, entre otros.

Ayer, el Consejo de Ministros aprobó también la creación de un nuevo impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables con el objetivo de reducir su uso, de carácter indirecto y que gravará con 0,45 euros por kilogramo su fabricación, importación y adquisición intracomunitaria cuando vayan a ser objeto de utilización en el mercado español.

"HAN VENIDO A CARGARSE LA PROPIA POLÍTICA"

En este sentido, ha vuelto a criticar que Vox opte, a su juicio, por "no tener fiscalidad" y que el dinero esté "mejor en el bolsillo", lo que supone en su opinión que no haya Estado de bienestar y el "sálvese quien pueda" en un momento de pandemia ,de forma que solo puedan acudir a un hospital o a la universidad aquellos con capacidad económica.

Además, le ha reprochado a Espinosa de los Monteros que persigan un modelo de sociedad "degradando el papel de las comunidades autónomas", lo que supone un "ataque permanente" a la democracia, ya que "si no hay comunidades autónomas tampoco hay democracia".

A su vez, ha rechazado los principios de Vox de "hacer de la política un espectáculo y un escándalo que resulte para los ciudadanos poco admisible y los aleje de las instituciones". "Ustedes han venido a la política para cargarse a la propia institución y a la propia política", ha espetado.

VOX ACUSA A MONTERO DE GENERAR "INCERTIDUMBRE" EN LA ECONOMÍA

Por su parte, Espinosa de los Monteros (Vox) ha acusado a la ministra de estar generando una "enorme incertidumbre" en la economía española por no revelar los impuestos que prevé incrementar el Ejecutivo, ya que tras el acuerdo programático del PSOE con Unidas Podemos, el partido "comunista, marxista y leninista que quiere subir todos los impuestos posibles", se han sucedido diferentes acontecimientos en España y la "peor crisis desde la posguerra".

"Posiblemente querrán revisar los acuerdos que firmaron", ha añadido el diputado de Vox, quien ha subrayado que no es momento de que paguen más impuestos los autónomos que "no puede pagar cotizaciones", ni a las familias que no reciben ayudas ni cobras los ERTE, ni a las empresas industriales que "se están yendo a borbotones" ni a los comerciantes ni pymes.

En su lugar, ha reclamado que el Gobierno ajuste el gasto improductivo, reduzca ministerios y aborde las duplicidades con las comunidades autónomas y otras vías para reducir el déficit que "se va a desbocar".