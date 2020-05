Economía.- Montero acusa al PP de intentar "aprovechar la pandemia para tumbar al Gobierno"

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha acusado este jueves al PP de intentar "aprovechar la pandemia para tumbar al Gobierno" con una "estrategia de derrumbar" al Ejecutivo porque "la derecha del país no acepta los resultados electorales" y los 'populares' creen que "les corresponde el Gobierno".

Así lo ha señalado durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Senado para explicar las líneas generales de su departamento, que se ha prolongado durante más de cinco horas y buena parte se ha centrado en un enfrentamiento entre la ministra y la senadora del PP, Elena Muñoz, tras cuestionar la 'popular' la gestión del Ejecutivo durante la pandemia.

"Creen que el poder les pertenece y que es un Gobierno ilegítimo", porque "no aceptan los resultados democráticos", le ha espetado Montero a la senadora del PP, acusando al partido de implementar una estrategia de "derrumbar y tumbar al Gobierno de España desde que llegó al Gobierno porque consideran que les corresponde el Gobierno".

Asimismo, Montero le ha reprochado al PP que "desprecie la palabra" y que no haya querido dialogar "nunca" ni "tender la mano" en los momentos más duros, llegando a citar el pacto antiterrorista, y ahora aprovechando la pandemia para "debilitar, desgastar y tumbar al Gobierno".

"No sé si les aplaudirán los hooligans, están ustedes tan preocupados por lo que viene de Vox, las manifestaciones, que lo que hacen es realimentar ese odio. No hacen ningún tipo de planteamiento ni de construcción para un país en este momento" cuando "el principal partido de la oposición tendría que arrimar el hombro", le ha espetado Montero a la 'popular', a quien le ha reprochado el posicionamiento de la formación de "cuanto peor, mejor".

En este sentido, Montero ha afirmado que el mensaje del PP "es idéntico haya pandemia o no", ya que "no tolera" que gobierne el país una coalición progresista. "Van contra eso, no contra las políticas, sino contra el Gobierno en sí por el simple hecho de que es un gobierno de izquierdas", le ha recriminado.

La portavoz del Gobierno ha defendido que España fue uno de los primeros países en poner en marcha el confinamiento ante un virus "desconocido" y ante las acusaciones de que tenía información sobre el mismo antes del estado de alarma, le ha indicado a Muñoz (PP) que las comunidades autónomas ostentaban la competencia en materia sanitaria.

"¿La Comunidad sabía con antelación que en Madrid circulaba el virus?, ¿estaban en condiciones de avisar a la Delegación del Gobierno y no lo hicieron", se ha preguntado, para responder a continuación que no, dado que "no había ningún tipo de circunstancia ni señal para conocer con antelación esta medida".

Según Montero, el Gobierno ha ido adaptando cada decisión a la evolución de la pandemia y ha criticado que el PP no realice "ninguna crítica constructiva" y se dedique e "intentar empujar al Gobierno". "Tienen la mandíbula de cristal", le ha espetado, reprochando que en la formación de Pablo Casado intente "parecer una víctima" cuando previamente realiza críticas "demoledoras" con calificativos "inadmisibles".

Además, ante las críticas del PP por el pacto suscrito entre el PSOE, Unidas Podemos y Bildu sobre la reforma laboral, ha recordado que el portavoz del PP, Javier Maroto, alcanzó acuerdos con la formación vasca en su etapa en Vitoria.

En cualquier caso, le ha pedido que "vuelva al sentido común y a la senda del diálogo" para alcanzar acuerdos en "cosas fundamentales". "Les estamos esperando, aquí estaremos cuando decidan abandonar la deriva por el seguimiento de Vox", ha añadido, advirtiéndole de que "cuando más sigan esa tónica, peor les irá, porque no se puede competir en cuestiones de Vox: si ustedes dicen dos, ellos dirán tres más grandes".

PAGA EXTRA DE LOS FUNCIONARIOS

La ministra y la senadora del PP se han enzarzado también respecto a la paga extra de los funcionarios, algo que Montero ha negado que se vaya a suprimir, pidiendo al PP que no lance "globo sonda" ni "fake news", reprochándoles además la supresión de la paga extra de 2012, recuperada posteriormente.

Muñoz (PP) ha recordado que la decisión fue "recuperable" y a día de hoy se ha ingresado ese montante, a diferencia, ha recordado, del recorte del 5% del salario de los funcionarios acometido por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

EL PP DICE QUE SEGUIRÁ "MUY ACTIVO" LANZANDO PROPUESTAS

Por su parte, la senadora del PP Elena Muñoz ha cuestionado la gestión realizada por el Gobierno y las medidas implemenetadas para paliar la crisis, y ha indicado que los 'populares' confiaban al principio de la pandemia en el Ejecutivo, sin embargo "la confianza no es ilimitada" y se dieron cuenta por sus actuaciones de que "no era el camino que beneficiaba a España".

La senadora 'popular' ha dicho que es "falso" que el portavoz del PP en la Cámara Alta haya pactado con Bildu y ha reprochado a la ministra su utilización de descalificaciones y adjetivos que "no es propio ni está a la altura de una ministra". "Hace falta menos soberbia, más humildad y reconocer los fallos", ha añadido.

Asimismo, ha asegurado que el PP quiere "trabajar por España", por lo que ha instado a la ministra a analizar el Plan 'Activa España' lanzado por el PP con una batería de medidas sanitarias y de recuperación económica.

"Les gustaría desactivar al PP y vamos a seguir muy activos presentando propuestas, estaremos siempre que se nos necesite, aunque le moleste mucho que haya oposición y el funcionamiento crítico. Vamos a estar ahí, más escuchar y menos soberbia, hágalo por todos los españoles", le ha pedido a la ministra.