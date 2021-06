Economía.- Maroto dice no entender la decisión de Reino Unido y espera que el gobierno británico recapacite

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado este jueves no entender la decisión de Reino Unido de mantener a España como país ámbar dentro de su semáforo epidemiológico y se ha mostrado confiada en que el Gobierno de Boris Johnson "recapacite" por los "buenos datos de la vacunación y los indicadores epidemiológicos".

El Gobierno de Reino Unido ha decidido mantener a toda España como país ámbar dentro de su semáforo epidemiológico, lo que implica que seguirá desaconsejando los viajes no esenciales a territorio español con la temporada turística estival ya iniciada.

En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, la ministra ha señalado que desde las autoridades británicas explican que la decisión se ha tomado ante la "prudencia y cautela" de las nuevas variantes del Covid.

Sin embargo, Maroto ha recordado que la incidencia de la Comunidad Valenciana y Baleares están "por debajo" de la de Reino Unido, por lo que ha lamentado que no se las excluya en estas restricciones. "No entendemos por qué no se ha tomado esa decisión porque están dentro de los umbrales de confianza que el propio Gobierno británico nos trasladó para poder abrir estos mercados", ha explicado.

Así, ha insistido en que las expectativas de los operadores y los turistas británicos son "altas" porque "la gente quiere venir a disfrutar". "Espero que el gobierno recapacite y ponga (a España) en la lista verde", ha sostenido.