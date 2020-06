Economía.- Maroto anuncia que "en los próximos días" se podrían abrir nuevos corredores turísticos como el de Baleares

Quevedo reclama para Canarias realización de PCRs, reducción de tasas aeroportuarias y un plan de promoción turística

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto anunció que están trabajando con el Gobierno canario en poder aprobar "muy pronto" distintos corredores turísticos seguros, al igual que ya se ha hecho en Baleares con Alemania.

"Esperamos que en los próximos días podamos anunciar también que, en el ámbito de Canarias y todas aquellas comunidades autónomas que lo soliciten, podemos abrir esos corredores para que puedan venir los turistas cuanto antes. Porque para nosotros es crucial en este momento la reactivación del sector turístico", explicó la ministra.

En respuesta en la sesión del control al Gobierno en el Congreso de los Diputados a una pregunta del diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, la ministra aseguró que "Canarias desde el punto de vista epidemiológico está ahora mismo en una situación de control de la pandemia".

Maroto recordó que, de momento, en Europa no hay consenso respecto a la utilización de los PCRs en origen y destino "y eso no significa que el Gobierno de España no esté abierto a todas las propuestas que se planteen".

"En el caso de Canarias necesitamos acuerdos de reciprocidad para que esta medida se pueda implementar. Estamos trabajando y liderando en la UE con países homólogos que el turismo sea prioritario en la agenda europea", explicó Maroto quien confió en que el turismo será uno de los sectores más beneficiados en el plan de recuperación económico europeo.

"La mayor garantía para reactivar el turismo es mantener el virus a raya", insistió la ministra en su intervención en la que repasó las medidas que se han implantado en España para reactivar el turismo como los planes del ICO y los ERTES.

Desde el Grupo Mixto, el diputado Pedro Quevedo, insistió en la necesidad de participación de Canarias en la creación de corredores seguros entre los países que tienen situaciones epidemiológicas "similares y positivas".

En su opinión cualquier medida que esté relacionada a reabrir de la forma más rápida posible el mercado turístico en Canarias supone en realidad un ahorro para el esfuerzo del Estado (en cuestion de ERTEs) y una tranquilidad para el sector en Canarias "porque si no llega el turismo internacional de forma suficiente estamos muertos".

El diputado recordó que de los 15 millones de turistas que llegan a Canarias más de 13 son extranjeros y que el impacto del turismo en el PIB de la Comunidad es del 30% y del 40% en el empleo (más del triple de la media de España).

Entre las personas que están en ERTE y las que necesitan ayudas, el 40% de la población activa en Canarias está "en una situación de riesgo", según el diputado canario, quien afirmó que "Canarias no puede hacerlo sola".

Por ello reclamó al Gobierno varios tipos de medidas: la continuidad de los ERTEs hasta que se recupere una situación de normalidad, los planes de financiación turística a través del ICO y los planes para impulsar el turismo para Baleares y Canarias.

Otras de las medidas reclamadas tienen que ver con la seguridad. "Es absolutamente necesario que vendamos a Canarias como un destino seguro y responsable", instó el diputado solicitando además realización de PCRs, reducción de tasas aeroportuarias y aéreas e incentivos para la compañías aéreas.

LA SEGURIDAD, UNA PRIORIDAD DE GOBIERNO.

"Necesitamos una fuerte campaña de comunicación internacional poniendo la seguridad como argumento esencial", defendió Quevedo instando a la ministra a lanzar una gran campaña de promoción turística para reactivar el turismo seguro.

Por su parte, Maroto reiteró que el turismo es un prioridad en la agenda del Gobierno, por ello se está trabajando para que el impacto del Covid sea el menor posible y que la reactivación del sector turístico se haga lo antes posible "con garantías de seguridad".

"Espero que los resultados de la Mesa de Reconstrucción refuercen la necesidad de articular medidas de apoyo desde las diferentes administraciones públicas y privadas para que cuanto antes se recupere la actividad turística, la fortaleza de nuestro sector y la generación de empleo", aseguró Maroto.

"Este verano habrá temporada turística y esperamos que tanto residentes como visitantes internacionales redescubran España. Sin duda les estamos esperando", concluyó la ministra.