Economía.- Los trabajadores de Aernnova convocan tres nuevas jornadas de huelga y amenazan con denunciar el ERE

El comité de la planta de Berantevilla (Álava) reclama a la dirección que retire los 82 despidos previstos para febrero

El comité de empresa de la planta de Aernnova en Berantevilla (Álava) ha convocado tres nuevas jornadas de huelga, para los días 21, 22 y 23 de diciembre, en respuesta a los 82 despidos que la compañía prevé realizar a partir del 1 de febrero. Los sindicatos han advertido, asimismo, de que si la empresa no renuncia al Expediente de Regulación de Empleo presentado para esta factoría, denunciarán el ERE ante los tribunales.

Trabajadores de la compañía aeronáutica se han concentrado este sábado en la Plaza de la Virgen Blanca de Vitoria para expresar su rechazo al ERE presentado por la dirección, cuyo periodo de consultas concluyó este pasado viernes sin acuerdo entre las partes.

El ERE, que inicialmente contemplaba 101 despidos en la planta de Berantevilla, afectará finalmente a 82 trabajadores, y la previsión es que se ejecute a partir del 1 de febrero.

El presidente del comité de empresa, Juan Carlos Gómez, ha anunciado, en declaraciones a los periodistas tras la concentración celebrada en Vitoria, la convocatoria de tres nuevas jornadas de huelga en rechazo al Expediente de Regulación de Empleo, cuya retirada ha vuelto a reclamar.

"IMPLICACIÓN" DE LAS INSTITUCIONES

Las jornadas de huelga se celebrarán los días 21, 22 y 23 de diciembre. Además, el 21 de diciembre los trabajadores de Aernnova se concentrarán frente a la sede central del Gobierno Vasco, en Vitoria, para exigir la "implicación" del Ejecutivo y reclamar su colaboración para evitar los despidos.

Además de estas movilizaciones, Gómez ha advertido de que el comité denunciará el ERE ante los tribunales si la dirección no lo retira. "Si no nos dejan otra opción y no retiran los despidos, nos verán en los juzgados además de vernos en la calle", ha avisado.

Gómez ha reiterado que el comité de empresa está dispuesto a aceptar cualquier medida, incluido un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), reducciones de jornada, bajas o excedencias, siempre que no resulten "traumáticas", como el ERE que ha planteado la dirección.

No obstante, ha denunciado que los responsables de la factoría "no han querido negociar" ninguna de las alternativas al ERE que les han trasladado los sindicatos.

MEJORA DE LAS PREVISIONES

Asimismo, ha vuelto a censurar la "vergonzosa" actitud de las instituciones frente a la situación de Aernnova. El presidente del comité ha recordado que esta empresa ha recibido más de 150 millones de euros en dinero público, y ha lamentado que, pese a ello, las instituciones no han realizado "intervención" alguna ante ella para evitar los despidos que tiene previsto realizar.

Gómez ha subrayado que el inicio de los programas de vacunación contra el coronavirus en diversos países se está traduciendo ya en una mejora de las expectativas económicas y de las previsiones sobre la demanda en el sector aeronáutico, unos argumentos que "contradicen" las justificaciones empleadas por Aernnova a la hora de presentar el ERE.