Economía.- Las ventas textiles se desploman un 34% en septiembre y acumulan un retroceso del 40,9% en lo que va de año

Las ventas textiles se han desplomado un 34% en septiembre, en tienda física y 'online', y acumulan un retroceso del 40,9% en lo que va de año en un contexto marcado por la crisis sanitaria del Covid-19 y su impacto en la economía.

Desde la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex), a pesar de poder abrir las tiendas, más del 15% de los establecimientos todavía no lo ha hecho.

"Hemos observado que, a pesar de promociones muy agresivas, el consumo no ha mejorado y así se ve en la evolución de ventas de los meses de junio, julio y agosto, siendo meses muy negativos", han resaltado desde la patronal del comercio textil.

En opinión de Acotex, es muy importante controlar la evolución del Covid-19, pero también lo es que desde el Gobierno y las comunidades autónomas se lancen mensajes de tranquilidad, sin enfrentamientos políticos que "no ayudan en nada, sino a crear más desconcierto y desconfianza".

Desde la patronal han insistido en la necesidad de aplicar medidas urgentes y específicas para el sector. "Con este descenso tan importante de ventas no nos valen moratorias en los impuestos, tasas, tributos o en las cuotas de la Seguridad Social. Es necesario la condonación de los mismos y la reducción del IVA para incentivar el consumo, el sector necesita liquidez y no más endeudamiento y una solución para el pago de los alquileres comerciales a los que no podemos hacer frente mientras sigamos con estos niveles tan bajos de ventas", han señalado.