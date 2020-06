Economía.- Lagarde confía en alcanzar una "buena solución" sobre la postura del Constitucional de Alemania

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha expresado su confianza en poder alcanzar una "buena solución" sobre las cuestiones planteadas por el Tribunal Constitucional de Alemania, que el pasado mes de mayo declaró parcialmente inconstitucional las compras de deuda pública del banco central a través del programa PSPP y advirtió de que el Bundesbank no podrá seguir tomando parte en las mismas sin una explicación por parte del instituto emisor sobre la proporcionalidad del plan.

"Estamos convencidos de encontrar una buena solución que respete la independencia del BCE y reconozca la supremacía de la Justicia europea", ha señalado la francesa en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de la institución.

En este sentido, Lagarde ha insistido en ceñir la decisión del Constitucional de Alemania al país germano, afirmando que el BCE "ha tomado nota de la sentencia", pero recordando que la entidad solo está sujeta a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE, subrayando así que dicha sentencia "está dirigida al Gobierno y al Parlamento alemanes".

Asimismo, la presidenta del BCE ha defendido que la proporcionalidad es una cuestión básica en los planteamientos del BCE y ha recordado que esta circunstancia queda reflejada en las actas que la institución publica de las reuniones que el Consejo de Gobierno de la entidad mantiene periodicamente y en las que se revisan la eficacia y efectos cruzados de las medidas adoptadas.

El pasado 5 de mayo, el Tribunal Constitucional de Alemania opinó que los órganos constitucionales, las autoridades administrativas y los tribunales alemanes no pueden participar ni en el desarrollo ni en la implementación, ejecución u operacionalización de actos "ultra vires".

Por ello, "tras un período transitorio de no más de tres meses" que permita la coordinación necesaria con el Eurosistema, el Bundesbank ya no podrá participar en la implementación y ejecución de las compras de deuda a través del programa PSPP a menos que el Consejo de Gobierno del BCE adopte una nueva decisión que demuestre de manera comprensible y comprobada que los objetivos de política monetaria perseguidos no son desproporcionados a los efectos de política económica y fiscal resultantes del programa.