Economía.- Iturgaiz dice que Euskaltel ha fracasado como marca y no puede estar en un mercado globalizado

Pide a Urkullu que se mire en el modelo de Díaz Ayuso en Madrid, porque es "un ejemplo" de cómo actuar con la hostelería

El presidente del Partido Popular en Euskadi, Carlos Iturgaiz, ha afirmado que la OPA de Euskaltel ha demostrado que el operador vasco, como marca, "ha fracasado como tal, y no puede estar en un mercado tan globalizado como el de las telecomunicaciones".

El líder de los populares vascos ha hecho estas valoraciones en el transcurso del encuentro informativo telemático, "Fórum Europa. Tribuna Euskadi", organizado por Nueva Economía bajo el mecenazgo de la Fundación BBK, donde ha sido preguntado por su punto de vista acerca de la OPA lanzada por el Grupo MásMóvil para hacerse con el control y absorber la totalidad de Euskaltel.

Iturgaiz ha precisado que sin conocer "si hay OPA activa o pasiva, dura o blanda, sin duda alguna lo que hay es la certeza de que Euskaltel como tal, como marca, ha fracasado" en el País Vasco.

En esa línea ha recordado que, con este proyecto, el Gobierno Vasco quería hacer en su día una teleoperadora de ámbito vasco pero ha resultado que "hoy algunos ya hablan de que ha habido un pelotazo, e incluyen a determinados bancos que están detrás".

Por ello, para Iturgaiz, se ha demostrado que, como marca, "Euskaltel no puede estar en un mercado tan globalizado como es el de las telecomunicaciones" compitiendo con otros grandes operadores.

En su caso, ha dicho tener "muy claro" que en un mundo global, y más en el de las telecomunicaciones, "no se puede intentar hacer lo que ha intentado hacer el Gobierno Vasco, en solitario y con un producto de casa, dentro de un territorio pequeño como es Euskadi en un mundo global".

El líder de los populares vascos ha añadido que, en este momento, lo que le preocupa es "la situación en la que van a quedarse todos los trabajadores" de Euskaltel, que están "con la mosca detrás con la oreja" porque "nadie" les da "certezas" y "hay que pensar en esos trabajadores", ha recalcado.

En este sentido, ha aludido al punto de vista de personalidades como el presidente de la Cámara de Comercio, José Ángel Corres, antiguo miembro del consejo de administración de Euskaltel, quien sin ser "sospechoso de ser del PP", ha dicho que "esto ha sido una operación fallida del Gobierno Vasco" y que "las repercusiones que tiene, y que va a tener para la economía y las telecomunicaciones en el País Vasco van a ser muy grandes". "Esto ha sido desastre cómo se han tomado estas medidas que hemos visto", ha puntualizado.

PROSPECCIÓN DE GAS EN ÁLAVA

Preguntado por la política energética del Gobierno Vasco y acerca de la oposición del Ayuntamiento de Vitoria a hacer exploraciones en el pozo de gas Armentia 2 en Subijana, Iturgaiz ha recalcado que, al hablar de posibles ventajas competitivas, todos los partidos han de estar de acuerdo y resulta que en el Ayuntamiento de Vitoria, "todos los partidos excepto uno (el PNV) están en contra de esa exploración de gas", ha remarcado.

En este sentido, ha criticado que "no ha habido un debate", sino que el PNV en Vitoria ha intentado que "traguen" todos los sectores afectados por esa explotación de gas. "Sin duda, ha habido una voz unánime en contra de ese planteamiento", ha resaltado.

Iturgaiz se ha mostrado partidario de las energías renovables y de todas las políticas medioambientales "que sirvan para dar riqueza" al territorio, por lo que "claro que hay que buscar fórmulas para poder llevar hacia delante esas políticas medioambientales energéticas", pero hace falta lograr "el apoyo de la mayoría y de la sociedad", ha subrayado.

Desde su punto de vista, el problemas es que el PNV pretende actuar por "la puerta de atrás" en su política energética, por lo que ha defendido que la postura de sus compañeros en Álava ha sido "acertada".

Ya en el terreno de las consecuencias económicas de la pandemia, Iturgaiz ha calificado de "tragedia" que, un año después, haya sido en Euskadi la única comunidad donde ha subido el paro, por lo que ha criticado que desde el Gobierno Vasco aboguen por "argumentos que no necesita la gente, como el nuevo Estatuto, porque el ciudadano no piensa en eso, sino primero en no contagiarse, en salir de los ERTE o, los que trabajan, volver a la normalidad anterior".

En este punto ha calificado la gestión de Lanbide de "un desastre que no funciona y ahora resulta que están reformando el servicio vasco de empleo los mismos que lo han desestructurado".

En este punto ha aludido a que en Euskadi "se desestructura la industria y no hay apoyos económicos en los sectores principales ni tampoco para reactivar la economía, la hostelería, comercio o el turismo".

En este terreno, ha aconsejado a Urkullu que, en lugar del desastre de medidas tomadas contra la hosteleria, mire "cómo lo está haciendo Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, que "es un ejemplo de cómo actuar con la hostelería" donde está teniendo mejores resultados que en Euskadi".

Sin embargo, cree que Urkullu esos éxitos de gestión "no los quieren importar porque son del PP y prefiere optar por no dar las ayudas necesarias y les han dejado tirados que mirar lo que se está haciendo bien, como es el modelo de Ayuso".