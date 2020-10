Economía.- Garamendi no se opone al toque de queda pero rechaza "cierres masivos" como el de la hostelería en Cataluña

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado este miércoles en Valencia que no se opone a establecer un toque de queda en España, pero ha advertido de que "una cosa es cerrar a las once de la noche y otra hacerlo todo el día", como se ha decidido hacer con la hostelería en Cataluña.

De este modo y sin entrar a valorar qué medidas se deberían adoptar desde el Ministerio de Sanidad, el dirigente empresarial sí ha dejado claro que "hay que combinar" la lucha contra la pandemia con la puesta en marcha de la economía, porque ésta, ha insistido, "no se puede parar".

"Se puede perfectamente gestionar la pandemia con la economía y cuidado con no hacerlo porque si no, tendremos un gran problema (...) En Cataluña se ha cerrado la hostelería de golpe y no creo que la hostelería sea la responsable (...) Los cierres masivos son peligrosísimos porque ponen en riesgo a 350.000 locales comerciales de hostelería en España, que son familias y pequeños comercios. Hay que tener responsabilidad en lo que estamos haciendo", ha subrayado.

Garamendi, en declaraciones a la prensa tras participar en el XIX Congreso de Directivos CEDE, ha enfatizado que entre el toque de queda y la parada total hay escalones intermedios que habrá que evaluar.

"Yo lo que hago es llamar la atención a la clase política porque tampoco podemos morirnos de hambre", ha apuntado el dirigente empresarial, que también ha reclamado que las normas y protocolos que se adopten frente a la pandemia sean "comunes" para todas las comunidades autónomas y evitar así rupturas del mercado.

El líder de la CEOE ha explicado que, cuando llegó la pandemia en marzo, las empresas estaban fuertes, pero ahora están sufriendo también la segunda ola y en peores condiciones que al principio.

Garamendi ha afirmado que las empresas están detectando que los contagios de coronavirus proceden del "hecho social", es decir, de las relaciones sociales y familiares, y ha avanzado que plantearán al Gobierno la necesidad de trabajar entre todos de una manera más eficiente, con la realización de más test y, posiblemente, de las urgencias de los hospitales, que son las que se colapsarán cuando llegue también la gripe.

"Nos pondremos a su disposición para ayudar, pero la economía no se puede parar. Dar al 'off' es digital, pero dar al 'on' es analógico", ha insistido.

Por otro lado, y al igual que ha hecho en su intervención previa en el XIX Congreso de Directivos CEDE, Garamendi ha pedido "moderación" a la clase política y más diálogo y entendimiento. "Pedimos una amplitud de acuerdos, de escucha y de diálogo. La sociedad lo que reclama es unidad", ha apostillado.

PRESUPUESTOS SÍ, PERO PARA UN AÑO

En relación a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Garamendi ha considerado que son "muy importantes", pero ha lanzado el mensaje de que tienen que ser sólo por un año.

"Lo que no puede ser es que sean para un año y nos duren cinco o seis años. Presupuestos sí, pero anuales", ha concluido.