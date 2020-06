Economía.- Garamendi dice que es "clave y urgente" volver a la actividad para recuperar cuanto antes el empleo

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha afirmado este miércoles que es "clave y urgente ponerse manos a la obra" y que se vuelva a la actividad porque "cuanto antes se entre en el empleo, antes se recuperará el país".

Así lo ha señalado durante una entrevista a 'Espejo Público' donde ha resaltado que los empresarios quieren trabajar y volver a la actividad, siempre respetando las normas sanitarias y de seguridad, y que para ello es clave el espacio de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), la vuelta al empleo y la desescalada.

El presidente de la patronal ha afirmado que se tiene que ver cómo se protege a las empresas, porque es "la mejor forma de proteger a los trabajadores". "El Gobierno dice que el paro puede ir del 13,5% al 20% y es una realidad, algunos empleos van a ir a las listas del paro, por lo que cuanto antes podamos hacer esa desescalada, menos gente irá al paro y más empleo volverá a su espacio", ha remarcado.

Para Garamendi, este es "un punto fundamental" y es por eso por lo que se está planteando que los ERTEs duren hasta diciembre y que se prolonguen de forma automática, porque "si no, las empresas se ven abocadas a tomar decisiones, porque no pueden esperar al último día y porque tienen que sobrevivir". "Es la realidad y es en la que tenemos que trabajar", ha añadido.

También ha recordado que Madrid y Cataluña, entre las dos comunidades, representan más del 40% del PIB nacional. En este punto, ha llamado a la atención de que la gente de Madrid es la que tiene que ir al turismo interior, que es "clave para la recuperación".

Preguntado sobre en qué empresas se está notando ya una recuperación, Garamendi ha puesto de relieve que la construcción va a ser un sector "muy importante", al igual que el de las infraestructuras, durante la recuperación.

La industria también cree que se va a ir recuperando, aunque en algunos casos, como el automóvil, cree que van a ser necesarias políticas activas de demanda. "Mira lo que ha hecho Francia, que ha puesto 8.000 millones de euros encima de la mesa para el sector del automóvil. Eso tiene una importancia grande en España", ha incidido.

Así, ha instado a que se dé un tiempo a las empresas para adaptarse y hacer previsiones, porque a los empresarios "no les vale que le digan el 29 de junio si abren o no abren, si siguen en ERTE o no". De hecho, ha dejado claro que "hay que ponerse en marcha, porque uno no lo hace en un día" y las empresas tienen que tener una certeza de cómo se va a hacer.

Según Garamendi, lo que preocupa ahora mismo es el turismo, los hoteles, las agencias de viajes, los aviones, el transporte terrestre, el comercio o los bares y restaurantes. "En España hay más de 350.000 locales en restauración donde trabajan 1,7 millones de españoles, por lo que es tan importante la desescalada, los test y los corredores con extranjeros. Necesitamos que vuelvan los 85 millones de turistas", según ha apuntado.

En esta línea, ha reclamado que desearía que la desescalada terminase el 21 de junio, siempre teniendo en cuenta los sistemas de prevención, porque "como alguna de las 85 millones de personas que venían a España se vayan a otro país y les guste, recuperarlo va a ser complicado".

Preguntado por la reforma laboral, ha vuelto a insistir en que no se levantó de la mesa del diálogo social, sino que "fue a sentarse y ya había otras tres personas" (haciendo referencia a PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu). "Ahora que se han ido, me he sentado", ha subrayado, tras afirmar que la patronal siempre dirá con independencia lo que tiene que decir y lo que piensa que es bueno para el país.