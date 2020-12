Economía.- Facebook carga contra Apple por el impacto negativo de su nueva política de privacidad para las pymes

Facebook ha criticado los cambios que realizará Apple en su sistema operativo iOS 14 de Apple respecto a las políticas de privacidad en lo relativo la recopilación de datos y la publicidad personalizada, ya que considera que perjudicarán principalmente a las pequeñas y medianas empresas, y ha lanzado una campaña publicitaria en Estados Unidos para mostrar su rechazo a la decisión del fabricante tecnológico.

La nueva política de privacidad de Apple exigirá a las aplicaciones de su APP Store que proporcionen información sobre algunas de sus prácticas de recopilación de datos de aplicaciones en la página de su producto, así como que pidan permiso a los usuarios para rastrearlos en aplicaciones y sitios web propiedad de otras empresas.

En un comunicado, Facebook denuncia que esta nueva política de iOS 14 presentada el pasado mes de junio por Apple y que se aplicará a principios de 2021 tendrá un "impacto dañino" en muchas pequeñas empresas que están luchando por mantenerse a flote, así como en una Internet gratuita en la que todo el mundo confía ahora "más que nunca".

En concreto, considera que la nueva política no tiene nada que ver con la privacidad, "sino con el beneficio", ya que obligará a las empresas a recurrir a suscripciones u otros pagos en la aplicación para obtener ingresos, lo que significa que "Apple se beneficiará y muchos servicios gratuitos tendrán que comenzar a cobrar o salir del mercado".

Facebook incide en que si los creadores de contenido tienen que recurrir a formas de ganar dinero distintas a la publicidad, como cobrar a las personas por una suscripción o pagos en la aplicación, esas tarifas están sujetas a una tasa de Apple que oscila entre el 15% y el 30%.

"Y este es un gran negocio: a medida que las ventas de hardware de Apple se están desacelerando y tienen que virar hacia su negocio de servicios, su plataforma App Store recaudó alrededor de 50.000 millones en 2019 (40.860 millones de euros). Con estos cambios, Apple se beneficiará aún más de su App Store. En resumen, estos cambios significan más dinero para Apple y menos cosas gratis para las personas", critica.

IMPACTO EN LAS PYMES

En este sentido, remarca que esta decisión beneficia a la grandes compañías con grandes presupuestos para la publicidad tradicional y perjudica sobre todo a pequeñas empresas y editores, que ya están luchando por superar el impacto de la pandemia del Covid-19 y que verán como estos cambios afectan directamente a su capacidad para utilizar sus presupuestos publicitarios "de manera eficiente y efectiva".

A este respecto, apunta que sus estudios muestran que, sin anuncios personalizado elaborados a partir de sus propios datos, los pequeños negocios podrían ver reducidas un 60% las ventas online derivadas de anuncios. "No prevemos que los cambios propuestos en iOS causen una pérdida total de personalización, pero es un movimiento en esa dirección a largo plazo", advierte.

Por otro lado, Facebook también afirma que la compañía "no está jugando sus propias reglas", ya que su propia plataforma publicitaria personalizada no está sujeta a la nueva política de iOS 14. Así, apunta que, por defecto, Apple usa los datos que recolecta, incluidos a través de aplicaciones desarrolladas por otras compañías, para mejorar la eficacias de sus propios productos publicitarios.

A este respecto, Facebook añade que si los usuarios no quieren que el fabricante tecnológica no utilice sus datos para publicidad, tienen que buscar la funciones de control "en lo más profundo de la configuración de su iPhone. "Estos movimientos son parte de la estrategia de Apple para expandir su negocio de tarifas y servicios", incide.

IMPACTO PARA FACEBOOK

Por otro lado, la red social también admite que la medida tendrá un impacto en el negocio diversificado de publicidad de Facebook, pero será "mucho menor" en comparación con lo que les ocurrirá a las pequeñas empresas y ya lo han tenido en cuenta en sus expectativas de negocio.

Así, añade que, aunque no está de acuerdo con el enfoque y la solución de Apple, no tendrán más remedio que mostrar el mensaje exigido por la compañía porque, de no hacerlo, les bloquearán de la App Store, "lo que perjudicaría aún más a las personas y empresas que dependen" de sus servicios.

"Creemos que Apple se está comportando de manera anticompetitiva al usar su control de la App Store para beneficiar sus resultados a expensas de los desarrolladores de aplicaciones y las pequeñas empresas. Continuamos explorando formas de abordar esta preocupación", remarca Facebook, quien añade que están haciendo "todo lo posible" para preparar a sus socios y mitigar el impacto de la política y la orientación cambiantes de Apple.