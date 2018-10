Economía.- El exministro Valeriano Gómez afea a sindicatos que "callen" ante la subida del SMI y pide que lo defiendan

Cree que la reforma del SMI será "muy exigente" pero ve "cierto margen para su encaje"

El economista y exministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha afeado este martes a los sindicatos "que callen" ante el acuerdo para una "subida importante" del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y ha apelado, tanto a los agentes sociales, como a las empresas y al Gobierno para que "defiendan lo que pactan".

En declaraciones a los medios antes de participar en una jornada sobre formación para el empleo en Vigo, Gómez ha constatado que la reforma prevista del SMI es "importante" y también "muy exigente", no en vano se trata de la mayor subida, en un solo año, del "último medio siglo", un 23%. "Pero hay cierto margen para su encaje", ha añadido.

El exministro socialista ha recordado que, durante la crisis, la devaluación salarial "afectó sobre todo a los salarios bajos" y que si la negociación colectiva tiene "dificultades" para incorporar los beneficios del crecimiento y de la productividad a los sueldos, "la mejor forma de actuar es la política del Salario Mínimo".

No obstante, ha advertido de que "es muy importante" que Gobierno, sindicatos y empresarios "defiendan lo que pactan", ya que "hay un acuerdo vigente". "Tiene muy poco sentido que los sindicatos hoy callen ante la subida importante (del SMI). Pero hace unos años los empresarios también callaron cuando el Gobierno reformó el sistema de pensiones sin acuerdo alguno, y habiendo un acuerdo vigente", ha apostillado Gómez, que trabajó en el gabinete técnico de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT.

Según Valeriano Gómez, "es mejor que los propios protagonistas del diálogo social defiendan lo que pactan para hacer reformas duraderas en España, y que no sean alteradas cada vez que un gobierno no comparte el equilibrio logrado en la negociación colectiva o en el diálogo social".

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

El exministro ha hecho estas reflexiones antes de participar en una jornada en la que ha presentado el informe 'La formación para el empleo en España'. Valeriano Gómez ha señalado que el sector de la formación no reglada para desempleados y ocupados "necesita cambios" porque la ley que lo regula, de 2015, "no está siendo ejecutada de forma razonable".

Entre las dificultades, ha señalado el hecho de que las empresas que imparten esa formación, muy "golpeadas" durante la crisis, no tienen "estabilidad en la percepción de subvenciones" y su trabajo es "desigual", por lo que ha abogado por implementar "cambios que den más estabilidad, más regularidad de ingresos y financiación del sector público". "No es razonable que en España, con una tasa de desempleo aún alta y con necesidades de formación, no se ejecuten los recursos procedentes de las cotizaciones", ha sentenciado.